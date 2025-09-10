Ha ismerősnek hat valahonnan az autó, nem véletlen, az öt évvel ezelőtti Precept tanulmány által kijelölt formai és koncepcionális irányt követték a tervezők.

Az arányok szélsőségesek: a közel 5 méteres hosszhoz 1,42 méteres magasság társul. Nem kevésbé impozáns a panoráma üvegtető, amely 2,5 négyzetméteres felületen ereszti be a napfényt.

17 fotó

Ami nincs az autón, az a hátsó szélvédő: ugyanezt láttuk a Polestar 4-esen, és ahogy ott, ebben az esetben is digitális megoldás segíti a hátrapillantást.

A letisztult vonalvezetésnek megvan az eredménye, a közegellenállási együttható 0,24 – nem világrekord, de még mindig nagyon jó érték.

Az első üléseket a Recaróval közösen fejlesztették ki. Szintetikus vagy nappa bőr kárpitozást kaphatnak, utóbbi esetben szellőztetés és masszázsfunkció is segíti a komfortos utazást.

Hátul ugyanezek az ülésfunkciók állnak rendelkezésre, a klímaberendezés négyzónás. Az akkumulátor speciális kialakítása jóvoltából az itt utazók egy mélyítésben nyugtathatják lábfejüket, így nem kell szorongatni. A hátsó kartámaszt felhajtva kapunk egy szükségülést.

Ha az üléseken elérhető is a bőr, más felületeken törekedtek a környezetbarát, megújuló, fenntartható forrásból származó nyersanyagok használatára.

Egy területen nem nyújt kiemelkedőt a Polestar 5, és ez a csomagszállítás. Habár elöl kapunk egy 65 literes üreget – ennek bélése homogén anyagból készült, elősegítendő a későbbi újrahasznosítást –, a sztenderd csomagtartó csupán 365 literes.

A sportos üléshelyzethez dupla vezetőtájékoztató felület – egy 9 colos kijelző és egy 9,5 colos head-up display – társul, a központi érintőképernyő 14,5 colos, az operációs rendszer Android Automotive alapú, de a Polestar igényeihez szabva.

Audiorendszerből 10 hangszórós a belépő, a csúcsot az 1680W-os, 21 hangszórós Bowers & Wilkins hifi jelenti. Az útzajt aktív zajcsillapítás nyomja el.

A vezetőtámogató funkciókat tizenkettő kamera (ebből egy a vezetőt lesi), egy közepes hatótávolságú radar és tizenkettő ultrahangos szenzor támogatja.

A Polestar 5 egy új fejlesztésű, ragasztott alumínium platformra épül, amelynek gyártásnál 13%-ban újrahasznosított alumíniumot, 83%-ban pedig primér, de megújuló energiával fűtött olvasztókból származó alumíniumot használnak fel.

A már említett akkumulátor nettó 106 (bruttó 112) kWh kapacitású, tölteni akár 350 kW-tal lehet, ilyenkor 10-ről 80 százalékra mindössze 22 perc alatt juttatható, a C-oszlopon elhelyezett töltéskijelző jóvoltából kivülről is leolvasható, hogy hol tart az akku. Az elektromos hálózat 800V-os, ilyet először alkalmaz a Polestar márka.

A rendszerteljesítmény kiviteltől függően 550 vagy 650 kilowatt (748, illetve 884 LE.) A hátsó villanymotor akár 450 kW-os, de használaton kívül kiiktatható a hajtásból. A Performance változat 3,1 másodperc alatt gyorsul álló helyzetből 100 km/órára, a gyengébb kivitelnek 3,8 mp-re van szüksége.

Ez meg is magyarázza a címet: az erősebb variáns gyorsulása a Porsche Taycan GTS-t, motorteljesítménye a Porsche Taycan Turbót idézi. A végsebességet 250 km/órában maximálták.

A fékeket a Brembo szállítja. A futómű az erősebb variáns esetében adaptív lengéscsillapítást alkalmaz, amely másodpercenként ezerszer ellenőrzi az útminőséget, és 0,003 másodperc (három ezredmásodperc) alatt képes változtatni a beállításain.

A WLTP-sztenderd hatótávolság a gyengébbik variáns esetében 670, a csúcsverziónál 565 kilométer.

Négy ajtó, négy hajtott kerék, bődületes teljesítmény: egyre több villanyautó készül ilyen paraméterekkel. Mint például a Lotus Emeya, amely annak ellenére nem közvetlen rokona a Polestar 5-nek, hogy közös konszernbe tartoznak.