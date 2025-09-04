A Ludwigsfelde városában működő üzem bezárása bő 2000 dolgozót érinthet, akik jelenleg a Mercedes-Benz Sprinter különböző változatait készítik.

A német tartomány gazdasági minisztere, Daniel Keller közölte: a vállalat 2029-ig biztosítja a gyár kihasználtságát, viszont 2030-tól már nem garantálható a foglalkoztatás. Az ok, hogy a Mercedes az elektromos Sprinterek gyártását Lengyelországba kívánja áthelyezni.

A munkavállalók számára a cégvezetés és az üzemi tanács megállapodott egy 2029 decemberéig tartó foglalkoztatási garanciáról, ugyanakkor a jövő még bizonytalan, hiszen egyelőre nincs olyan terv, amely hosszú távon biztosítana egy mostani szintű munkahelyet a környéken.

Nézd meg Sprinter-galériánkat:

23 fotó

A brandenburgi kormány igyekszik közbenjárni, hogy ameddig létezik kereslet a belső égésű motoros Sprinterekre, addig azokat továbbra is Ludwigsfeldében állítsák elő. Emellett kompenzációt is szeretnének elérni a kieső termelés miatt, hiszen az üzem modern, a dolgozók pedig magasan képzettek és motiváltak.

A Mercedes jelenleg három gyárban készít Sprintereket: Ludwigsfeldében, Düsseldorfban és az Egyesült Államokban, Charlestonban.

A döntés hátterében nemcsak a gyártás átszervezése, hanem a globális autópiaci kihívások is állnak. A német autógyártók egyre erősebb versenytársakkal néznek szembe Kínában, miközben az Egyesült Államokkal folytatott vámkonfliktus is komoly bizonytalanságot okoznak az iparágban.