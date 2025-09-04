A nyár végével ismét fellendült a használt autók piaca Magyarországon. 2025 augusztusában mintegy 11 százalékkal több érdeklődést mértek a Használtautó.hu-n, mint júliusban, és öt százalékkal többen fontolgatják az autóvásárlást, mint az elmúlt év azonos időszakában.

Három százalékkal nőtt a hirdetések száma, és felfelé tolódtak a vételárak is: míg tavaly ilyenkor átlagosan 4,7 millió forintért, a múlt hónapban pedig átlagosan 5,1 millióért kínáltak járműveket eladásra, most már 5,3 millió forint az átlagár.

Ezzel együtt valamivel csökkent az átlagéletkor és a futásteljesítmény: 13,04 helyett 12,89 éves autók közül válogathatunk, és 178 ezer helyett 176 ezer kilométert tettek meg az eladó kocsik átlagosan.

Továbbra is a benzines autók iránt érdeklődnek a legtöbben, ezt a dízel, az elektromos, majd a hibrid megoldások követik. Éves összehasonlításban egyedül a dízelek iránti érdeklődés csökkent, minden más nőtt, az elmúlt hónaphoz képest pedig egységesen 10-15 százalék körüli növekedés látható minden kategóriában.

A kivitelek versenyében továbbra is magabiztosan vezetnek a ferde hátúak, de a városi terepjárók (SUV-k) júliusi előretörése kitartott: már többen (kb. 79 ezren) vennének ilyet, mint kombit (kb. 69 ezer érdeklődő). Az átlagárak minden kivitel esetében növekedtek mind az elmúlt hónapot, mind 2024 augusztusát nézve. Ferde hátú autókat átlagosan 2,6, kombikat 4,8, SUV-kat 8,9, szedánokat pedig 5,6 millióért vehetünk. Életkor és futásteljesítmény tekintetében elhanyagolható a különbség.

Az Opel Astra továbbra is a legkeresettebb autó, ahogy utána a Suzuki Swift, a Volkswagen Golf, a Ford Focus, a Volkswagen Passat is tartja a helyét már hosszú ideje. A top 10 második felében volt átrendeződés a tavalyi évhez képest: a BMW 3-as sorozat és az X sorozat is hátrébb csúszott.

A használtautó-import is rekordszinten, ott is zajlanak érdekes folyamatok: