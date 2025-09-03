A Toyota már működő kolíni üzemében, ahol évente mintegy 220 ezer autót gyártanak, jelenleg 3200 ember dolgozik. Az új üzemben további 245 ember kap munkát. Egyelőre nem közöltek részleteket arról, hogy milyen modelleket és mekkora darabszámban gyártanak majd.

Csehországban jelenleg három autógyár működik: a Škoda Mladá Boleslavban, a Hyundai az észak-morvaországi Nosovicében és a kolíni Toyota-gyár.

A kolíni üzemet a Toyota, a Peugeot és a Citroën közösen alapította 2005-ben, kisautókat gyártottak az európai piacra. A Toyota 2021-ben vette meg az üzemet partnereitől. A gyár tavaly 225 ezer Yarist és Aygo X-et gyártott. Utóbbiról itt írtunk bővebben: