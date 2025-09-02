A visszahívás Range Rover és Range Rover Sport típusokat érint, amelyeket az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban és Kanadában helyeztek forgalomba – közölte a gyártó kedden.

A visszahívást azzal indokolták, hogy az autók elülső részén, a futóművekhez kapcsolódóan repedések keletkezhetnek.

A tulajdonosokat értesíteni fogják arról, hogy a hivatalos márkaszervizek díjmentesen átvizsgálják a járműveiket, és szükség esetén alkatrészt cserélnek vagy megerősítő rögzítő konzolt szerelnek fel.

A JLR a közlemény szerint nem tud olyan balesetről vagy tűzesetről, amit ez a hiba okozott. A visszahívásról azért döntöttek mégis, mert fontosnak tartják a biztonságot és a megelőzést – tették hozzá.

