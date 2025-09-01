Az iskolakezdés, az esetleges szeptemberi munkahelyi változások mind közrejátszanak abban, hogy immáron több éve ősszel felélénkül a használtautó-vásárlások száma Magyarországon. A Das WeltAuto szerint szeptember az egyik legforgalmasabb hónap a használtautó-piacon, de a vásárlók döntéseit nemcsak a kínálat és az árak, hanem a biztonság és a fenntarthatósági szempontok is egyre inkább meghatározzák.

Július végére a tavalyi első hét hónaphoz képest 2,6 százalékkal, 547 241 darabra bővült a használt autók adásvétele. Szeptembertől idén is élénkülés várható, és továbbra is az Opel, valamint a Volkswagen lehet a legnépszerűbb választás, miután mindkét márka kiemelkedő, tízszázalékos piaci részedést szerzett a piacon idén.

A prémiumautók közül a BMW, a Mercedes és az Audi is jól szerepelt a januártól július végéig tartó időszakban, ahol a BMW 6 százalékos piaci részesedést szerzett, az Audi és a Mercedes 5 százalék körüli piaci hányaddal rendelkezik.

Szeptemberben jellemzően a mindennapi ingázás és az iskolába járás határozza meg a döntéseket. A vevők egy része kisebb, városi autót keres, amely gazdaságosan üzemeltethető, míg a családosok biztonságosabb és tágasabb modelleket választanak a gyerekek szállításához.

A szeptemberi élénkülést követően a piac az őszi hónapokban általában kiegyensúlyozottabb marad, de a vásárlói attitűdök változása – a takarékosság, a biztonság és a fenntarthatóság előtérbe kerülése – tartós trendnek ígérkezik.

Egy jelentés új megvilágításba helyezi, hogy autónk milyen életkorban válhat valódi pénznyelővé: