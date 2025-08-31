Merész vállalással került a figyelem középpontjába a mostanáig elsősorban okos robotporszívók gyártásában utazó Dreame Technology: a kínai elektronikai vállalat következő vadászterületének az autóipart nézte ki, mégpedig azzal a céllal, hogy 2027-re megépítse a világ leggyorsabb elektromos szériaautóját – írja az Autocar.

Az autógyártásban úgyszintén alig pár éve érintett Xiaomi támogatását élvező, szuzhoui székhelyű cég az első autójával a Bugatti kihívójaként szeretne betörni. Programjához máris egy 1000 mérnökből és más szakemberekből csapatot verbuvált össze, melyet a későbbiekben tovább bővítenek majd.

A 2017-ben alapított Dreame Technology a házi fejlesztésű, magas fordulatszámú motortechnológiájára épít – a percenként akár 200 ezres fordulatszámra képes motorok tervezésében már bizonyította a szakértelmét.

Hao Ju, a cég alapító-vezérigazgatója szerint a meglévő tudásuk a villany-hiperautók világában is hasznosítható. „Az az álmunk, hogy megalkossuk a világ leggyorsabb autóját. A nagy álmok abból születnek, hogy nem ismerünk félelmet” – fogalmazott egy, csütörtökön kiküldött belső levélben.

2024 végéig világszerte több mint 6300 szabadalmat nyújtott be a Dreame Technology; ezek közül sok közvetlenül kapcsolódik elektromos járművekhez. Sokat elárul a cég méreteiről az is, hogy száznál is több országban van jelen, összesen 6000 kiskereskedelmi egységgel és 30 millió ügyféllel rendelkezik.

A tervezett hiperautó paraméterei egyelőre nem ismertek.

A napokban a BYD leányvállalatának 3000 lóerős monstruma döntött sebességrekordot a sorozatgyártású villanyautók mezőnyében. A részletek a Vezess alábbi cikkében olvashatóak: