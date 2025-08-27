Befejezték annak azt vizsgálatot, amelyet még 2023 októberében indítottak egy internetes csaló ügyében. Egy akkor 25 éves németkéri férfi különböző motoros és autós csoportokban megjelent hirdetésekre jelentkezett, és a hirdetők által keresett alkatrészekről azt állította, hogy azokkal rendelkezik.

A kialkudott vételárat és szállítási költséget mindig előre kérte, de soha semmit nem küldött, mivel nem is rendelkezett egyetlen tétellel sem. Többnyire 10-20 ezer forintos utalások voltak, ritkábban 50 ezer forintot meghaladó összegeket csalt ki a vásárlóktól. A sajátján kívül alkalmanként a testvére és akkori élettársa számlaszámait is felhasználta az összegek fogadására.

2024 nyarán őrizetbe vették a csalót, jelenleg szabadlábon várja ügyének elbírálását. 98 rendbeli, üzletszerűen elkövetett csalással, és ötrendbeli, üzletszerűen, kisebb értékre elkövetett csalással gyanúsították meg.

A férfi közel 2,3 millió forint kárt okozott a sértetteknek, amiből a vagyonvisszaszerzés során csak 120 ezer forint térült meg. A bankszámláikat rendelkezésre bocsátó nőknek pénzmosás miatt kell felelniük.