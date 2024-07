A használtautó-piac megtisztulása lassan megy, továbbra is nagyon elterjedtek a különféle átverések. A carVertical autóipari adatszolgáltató cég összeszedte a leggyakoribb csapdákat, amikbe jobb, ha nem sétálsz bele.

Előreutalás

Tisztességtelen eladók gyakran adnak fel kihagyhatatlan vételnek tűnő autóhirdetéseket. A potenciális vevőket igyekeznek meggyőzni, hogy még azelőtt utalják át a vételár összegét, hogy hozzájutnának a járműhöz, amely egy távoli helyen parkol. Az adásvételt sürgetve úgy gyakorolnak nyomást a vevőkre, hogy jelzik, mások is érdeklődnek az autó iránt. Miután az átutalás megtörtént, a pénzt felveszik, eltávolítják a hirdetést, és örökre eltűnnek.

Hamis weboldalak

A csalók gyakran hamis, látszólag autókereskedéssel foglalkozó webhelyeket hoznak létre, ahol a rendkívül csábítónak álcázott ajánlatokat meghirdetik. Ezek az internetes felületek sokszor a megtévesztésig hasonlítanak a jól ismert használtautó-kereskedői hálózatok vagy márkák weboldalaihoz, mivel szinte ugyanazokat a webes hivatkozásokat alkalmazzák. Amikor az ügyfelek rátalálnak a vonzó lehetőségre, és kapcsolatba lépnek az úgynevezett eladóval, kiderül, hogy előre kell fizetniük a járműért – márpedig, ha így tesznek, örökre búcsút mondhatnak a pénzüknek.

Eltitkolt múltú importautók

Az eladók néha szándékosan elfelejtenek említést tenni egy jármű külföldi előéletéről, pedig ez az információ akkor is értékes lehet – sőt meghatározó szerepet játszhat a vételi döntésben –, ha az autót öt vagy akár már nyolc évvel korábban importálták. Gépjárműveket viszonylag egyszerű külföldről behozni, ezért sok autó talál gazdára más országban, mint ahol forgalomba helyezték. A határokon átnyúló tranzakciók során azonban a futásteljesítmény könnyen manipulálható, a károk egy része pedig eltitkolható.

A kilométer-számláló manipulálása

Gyakori módszer, hogy az ügyeskedő eladók meghamisítják a járművek futásteljesítményét, és így próbálják meg növelni az eladásra kínált jármű értékét. A régebbi autók kilométeróráját mechanikusan, az újabb járművekét a hozzájuk csatlakoztatott diagnosztikai eszközökkel módosítják. A visszapörgetett kilométeróra-állású autók így látszólag kevésbé elhasználtak, mint a valóságban, de az új tulajdonosra nagyobb kockázat hárul: a járműnek komolyabb mechanikai problémái is lehetnek, ráadásul jóval többet fizetett érte, mint amennyit ténylegesen ér.

Rejtett sérülések

A járművek többsége az évek során kisebb-nagyobb sérüléseket szenved. Vannak azonban eladók, akik nem osztják meg az érdeklődőkkel az autó előéletére vonatkozó információkat, így az egyetlen módja annak, hogy a vevő tájékozódjon a kárelőzményekről, hogy ellenőrzi a jármű múltját. Sok pénzébe kerülhet ugyanis a vevőnek a javítás, ha olyan használt autót vásárol, amely korábban súlyosan megsérült. Arról nem is beszélve, hogy a járműnek akár az utasok biztonságát is veszélyeztető, szerkezeti sérülései is lehetnek.

Hamis járműtörténeti jelentés

Egyes tisztességtelen eladók meghamisított járműtörténeti jelentéssel igyekeznek bebizonyítani a vásárlónak, hogy az általuk eladásra kínált autó hibátlan. Ha a jelentést csak kinyomtatva látjuk, és nem ott helyben kérjük le, az eladó előzőleg kitörölhetett egyes súlyos eseményeket. Nagyon fontos, hogy a vásárló maga kérjen előzményjelentést az adatszolgáltatótól, így elkerülheti, hogy becsapják.

Taxik és bérautók

Általában jobb elkerülni azokat az autókat, amelyek előzőleg bérautóként, carsharinghálózatban, illetve taxiként közlekedtek. Ezek a járművek ugyanis az átlagosnál jobban elhasználódnak, és nagyobb a valószínűsége, hogy a szervizelésük előre nem látott kiadásokkal jár. Az eladók viszont sok esetben nem számolnak be a vásárlóknak arról, hogy az autót ilyen célból használták.

Lopott autók

A lopott járművek túlnyomó többsége bontás után, alkatrészként kerül a feketepiacra, de az is előfordul, hogy egy-egy autó apróhirdetésekben vagy közösségi oldalakon bukkan fel. Ha lopott járművet vásárolunk, napokba vagy akár hetekbe is telhet, mire visszaszerezzük a pénzünket. A járműtörténeti jelentésekből viszont azonnal kiderül, ha bejelentették, hogy az autót ellopták.

Gyanús fizetések

Intő jelnek kell tekintenünk, ha az eladó kijelenti, hogy nem fogad el banki átutalást, és inkább a Western Union vagy egy ahhoz hasonló szolgáltatáson keresztül történő fizetést részesít előnyben. Hamis személyazonosító igazolványokkal ugyanis a csalók hozzájuthatnak a pénzünkhöz, az autót viszont soha nem fogjuk látni.