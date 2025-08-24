Személyautó és egy kamion karambolozott az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, Kerekharaszt közelében, a 49. kilométernél vasárnap reggel – számolt be róla a Katasztrófavédelem.

Ráfutásos baleset volt, amelynél az aszódi hivatásos tűzoltók végezték a műszaki mentést. Mentőhelikopter is érkezett a baleset helyszínére. Az érintett sztrádaszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani.

A Google maps forgalomtérképe alapján úgy tűnik, hogy az M3-ast azon a szakaszon le is zárták, szóval inkább kerülje el, aki teheti.

