Az M4-es főúton, Budapest felé a 28-as kilométernél egy kutya rohant át a kétsávos úton. Ahogy észlelték az autósok az állatot, azonnal beletapostak a fékeztek, a mögöttük érkezők azonban már nem tudtak megállni, így egymásba csúsztak.

A felvételen jól látszik, ahogy a hirtelen megjelenő állat teljesen váratlan helyzet elé állítja a sofőröket. Összesen öt jármű szenvedett balesetet, a videót készítő autós azonban bravúros manőverrel el tudta kerülni az ütközést – olvasható a videó leírásában.

Ebben az estben sajnos hiába a kutyus volt a balesetet kiváltó ok, az autósok azért ütköztek egymásnak, mert a felvétel tanúsága alapján többen nem tartották be a biztonságos követési távolságot.

Blokkolt, megugatott és még meg is kergetett egy Lamborghinit egy kutya, nézd meg korábbi cikkünket az esetről: