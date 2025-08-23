A Készenléti Rendőrség debreceni osztályának öt járőre augusztus 19-én Budapestről tartott vissza a laktanyába, amikor az M35-ös autópályán épp baleset történt a közelükben. Egy Mitsubishi hátulról belerohant egy Kia modellbe, mindkét autóban ketten utaztak.

A rendőrök először a Kiához szaladtak. Abból mind a férfi, mind a nő saját lábán ki tudott szállni. Mindkettőt a szalagkorlát mögé kísérték, miközben a forgalmat lassítani kezdték.

Mikor a belső szalagkorlátnak csapódott Mitsubishihez odaléptek, az abból kiszálló férfi a segítségüket kérte. Jobb alkarja artériásan vérzett, így nála nyomókötést alkalmaztak.

Míg a kormány mögé szorult idős nőnek szintén artériás vérzése volt: lábfeje annyira roncsolódott, nem akarták megmozdítani.

Az erős vérzést azonban muszáj volt csillapítani, így a csomagtartóban talált telefontöltő kábellel szorították el a combját. Ennek köszönhetően a vérzés csillapodott. Folyamatosan kommunikáltak vele, hogy ne ájuljon el.

Közben a sérült autókat áramtalanították, és közben a mentőket és a katasztrófavédelem munkatársait kérték a helyszínre.

Mire az egységek odaértek, mindenki stabil és biztonságos állapotban volt. A sérülteket a mentők kórházba szállították. A Mitsubishi vezetője súlyos sérüléseket szenvedett, míg utasa, illetve a másik autó vezetője könnyű sérülésekkel úszta meg a balesetet, a Kia utasa sértetlenül.