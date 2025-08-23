„A tizenkét kapu pedig tizenkét gyöngy; minden egyes kapu egy-egy gyöngyből volt, és a város utcája színarany, olyan, mint az átlátszó üveg.” – áll a Jelenések könyvének 21. fejezetében. Ez a sor ragadta meg Alexander Everest, az autókért rajongó keresztényeket tömörítő Christ and Cars közösség alapítóját, amikor egy egyedi építésű Porsche sportautót rendelt a német bb-Auto tuningműhelytől.

A „Streets of Gold” (arany utcák) névre keresztelt Porsche alapját egy 1986-os gyártású 911 Targa modell adta, amely egyedi orr- és farkialakítást kapott, a karosszériát aranyszínűre fényezte a jármű amerikai importját intéző Galpin Motors.

Az igazi luxus az öreg Porsche belterében várja Mr. Everestet: a műszerek számlapjai igazgyöngyből, kereteik 24 karátos aranyból készültek. A Sparco kívánság szerint gyártott bőr üléseihez bőrrel és Alcantarával borított tetőoszlopok társulnak. A váltógomb akáciából készült; ez elvileg ugyanaz a faanyag, amiből Noé a bárkáját építette. A tulajdonos spirituális elmélyülését személyes kérése szerint tervezett audiorendszer szolgálja, méregdrága Morel Elate Carbon hangszórókkal, Mosconi erősítőkkel, Focal mélynyomókkal.

Autós szempontból mindez nem is olyan fontos, annál inkább a 4,0 literes szívómotor, amelyet a kaliforniai Ed Pink Racing műhely épített az autóhoz. Ed Pink egyébként 94 éves korában, idén áprilisban hunyt el, és az utolsó pillanatokig személyesen vett részt Nascar és Indycar V8-asok építésében, illetve tanácsadóként segítette az egyik legismertebb Porsche-átépítő, a Singer munkáját.

Így nem meglepő, hogy a 911 Turbo modellekre jellemző, hatalmas hátsó szárny alá beépített, léghűtéses boxermotor 400 lóerővel siet hirdetni az igét, élettartamát dupla olajhűtő segít meghosszabbítani. A futóművet a Porsche modern, aktív lengéscsillapítóival szerelték, a fékeket a Brembótól vásárolták, a Michelin Pilot Sport Cup 2 abroncsokat egyedi 18 colos HRE felnikre szerelték.

Ha az arany Porsche 911 Isten igéjét hirdeti, vajon mit kommunikál egy éjfekete, villanymotoros Rolls-Royce?