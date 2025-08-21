A francia-horvát luxussportkocsi-márka Bugatti és a New York-i ékszer- és luxusóragyártó, a Jacob & Co. 2019 óta működik együtt, az évek során jó néhány elképesztő – és elképesztően drága – karóra született a partnerség keretében.

Most itt a legújabb, a Bugatti Tourbillon Baguette. Ahogy a neve is sejteti, ez az időmérő a Bugatti nagyjából egy éve bemutatott, első plug-in hibrid modelljéhez, a Tourbillonhoz kapcsolódik. A W16-os helyett immár „csak” V16-os belső égésű erőforrással, azonban három villanymotorral is szerelt, 1800 LE rendszer-teljesítményű autóról itt olvashatsz, ha csak nézegetnéd, az alábbi képre kattints, galéria nyílik!

De vissza az órához! A Jacob & Co. mesterei a V16-os erőforrás architektúráját mímelve egy tengelyre kapcsolt 16 apró hengert építettek a szerkezetbe, melyek egy gomb megnyomásával munkába is kezdenek. Szintén az autó, pontosabban annak eleve óraszerkezetre emlékeztető műszeregysége ihlette a Tourbillon Baguette „számlapjait”: három, még pontosabban kettő van belőlük, balra maga a pontosságot növelő tourbillon szerkezet, középen a hagyományos számlap, jobb oldalt pedig az üzemanyagszint-jelzőt mímelő járástartalék-kijelző látható (80 óra).

Az 52 mm „hosszú” és 44 mm széles, 15 mm mély tok 18 karátos fehér aranyból készült, a Baguette név pedig a mesteri módon felapplikált, ún. baguette-csiszolású 328 gyémántra és 18 rubinra utal – utóbbiak a hipersportkocsi hátsó lámpáit idézik.

A Bugatti Tourbillon Baguette áráról szemérmesen nem szól az azt bemutató közlemény, ám a korábbi hasonló modellek alapján 1,5 millió euró/dollár körüli összegre (510-595 millió Ft) tippelünk. A Bugatti Tourbillon – mármint az autó – 3,8 millió eurónál (1,3 milliárd Ft) kezdődik.

