Egymillió euró az autók és a karórák világában is szinte bármire elég, ennyiből a legtöbb szupersportkocsi is megvásárolható, ahogy órából is kevés akad ilyen szinten – vannak azonban márkák, amelyeknél ennyiben, sőt még többen kell gondolkodni.

Közéjük tartozik a Bugatti, valamint a Jacob&Co. is. A német-francia – és a Rimac beszállása óta immár részben horvát – autógyártó hipersportkocsiját, a Chiront körülbelül 3 millió euróért „vesztegetik”, ahogy a New York-i ékszer- és luxusóragyártó bizonyos termékei is ilyen ársávban mozognak.

A két cég 2019 óta működik együtt, a Jacob&Co. számos bugattis órát készített már: elsőként a hagyományosabb formájú Jean Bugattit, majd áttértek a miniatűr W16-os motort mintázó szerkezettel szerelt darabokra.

Az együttműködés négyéves évfordulójának megünneplésére egy ilyet „turbóztak fel”, a Bugatti „szülőhelye” után elnevezett Bugatti Chiron Tourbillon Molsheim Edition-ben ott van a már említett, „működő” W16-os, a magashorológia egyik bravúrja, pontosságot nagyban növelő tourbillon, ahogy három – az autóban négy van – „turbó” is megjelenik a fehéraranyból készült tokon, ám a legnagyobb dobás a francia trikolórt idéző dekor, melyhez 148 kék zafírt, 45 fehér gyémántot és 149 rubint használtak fel.

