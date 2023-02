Az 1980-as évek közepén gyémánt- és ékszerkereskedőként indult Jacob & Co. mindössze 20 éve, 2002-ben lépett be a luxusóragyártás területére, ám igen gyorsan komoly nevet is szerzett magának rendkívüli darabjaival.

Óráik megjelenése legalábbis megosztó, egyértelműen ízlés kérdése, ám a hagyományos megoldásoktól messze elrugaszkodó szerkezeteik miatt mindig figyelemre érdemes, mivel állnak elő.

Amellett, hogy a szórakoztatóipar és a sport szupersztárjai számára készítenek elképesztő karórákat, a Bugattival is együttműködnek, a világ legdrágábbjai közé tartozó francia luxus-hipersportkocsi-gyártó modelljei által ihletett időmérőket gyártanak.

2019 óta már több, a Chiront hajtó W16-os erőforrás miniatűr, de mozgó modelljét is tartalmazó, a tokon forgó turbókkal ellátott órát építettek, az eredeti modell után készült kéttourbillonos karbonos kronográf, drágakövekkel rogyásig pakolt és vajszínű Hermés-kivitel is, sőt, Cristiano Ronaldónak egyedi darabot is gyártottak a Bugattijához.

Most itt a legújabb változat: az 578 alkatrészből álló, továbbra is 16 mozgó dugattyúval szerelt, a 30 fokban döntött, egy irányból felfüggesztett tourbillonnak köszönhetően végtelenül pontos kaliberű, „autós” lengéscsillapítókra állított szerkezetet a tok aljára szerelt három koronával lehet működtetni. Újdonság – és persze újabb műszaki bravúr – a kézi felhúzású szerkezet 60 órás járástartalékának aktuális állapotát kijelző, a 9 óránál látható, az autós kötődés miatt üzemanyagszint-jelzős komplikáció.

Az új, természetesen fekete, karcálló DLC-bevonatú titántokos, zafírüveges Bugatti Chiron Tourbillonból 126 darab készül, egy-egy példány ára 300 ezer dollár, azaz mai árfolyamon 108 millió Ft.

Észbontó összeg, persze sehol sincs a tavaly utolsó példányaival kifutott ihlető, a vége felé 1500 lóerős teljesítményt és módtól függően 380 vagy 420 km/órás végsebességet produkáló, 100-ra 2,4, 200-ra 6,1 másodperc alatt gyorsuló valódi, négykerekű Chironok árától, ami valahol ennek tízszeresénél 3 millió dollárnál kezdődött az utóbbi időkben.

