Magyarországon a 95-ös oktánszámú motorbenzin átlagára július hónapban 585 forint volt, ami 6 forinttal, azaz 1,0%-kal alacsonyabb a szomszédos országok 591 forintos átlagértékénél – mutat rá Központi Statisztikai Hivatal az EU által kiadott Weekly Oil Bulletin adatira hivatkozva.

A dízelüzemanyag havi átlagára Magyarországon 603 forint volt, ami 6 forinttal, 1,0%-kal alacsonyabb a szomszédos országok 609 forintos átlagértékénél.

Ennek az összehasonlításnak az után lett jelentősége, amikor 2024 januárjára a kormány erőteljesen (nagyjából negyven forinttal) megemelte a hazai üzemanyagok adótartalmát. Ezt követően mintha a minisztériumban meglepődtek volna, hogy a kutakon is megdrágultak az üzemanyagok, a környező országokhoz képest 7-9 százalékkal magasabb árra. Nagy Márton gazdasági miniszter viszont közel azonos átlagárat kért, különben állami beavatkozást helyezett kilátásba. Azóta, vagyis 2024 óta a KSH is közli a hazai és régiós adatokat az előző hónapra vonatkozóan.

Ennek megfelelően 2025 júliusában átlagár 573 forint volt a 95-ös benzin régiós átlagára, a magyar ár 2,1%-kal, azaz 12 forinttal magasabb volt ennél. Az előző havi adathoz képest 6 forinttal csökkent a 95-ös benzin átlagára hazánkban. Ezzel párhuzamosan a szomszédos és a régiós országokban megfigyelt átlag is mérséklődött, 6, illetve 2 forinttal.

A régiós országok közül Ausztriában, Horvátországban, Szerbiában és Szlovákiában magasabb volt a benzin átlagára júliusban, mint Magyarországon. Az előző havi adatokhoz képest az átlagár Romániában csökkent a legnagyobb mértékben, 13 forinttal.

Csehországban és Szlovéniában a 95-ös oktánszámú benzin átlagára kevesebb mint 5%-kal, Lengyelországban és Romániában 5-10%-kal, Bulgáriában pedig több mint 15%-kal maradt el a magyartól.

Ezzel párhuzamosan a gázolaj 585 forintos régiós átlagárat 18 forinttal, 3,1%-kal meghaladta a hazai átlagára. Az előző havi adathoz képest 13 forinttal emelkedett a gázolaj magyarországi havi átlagára. A szomszédos és régiós országokban megfigyelt átlag szintén 13 forinttal nőtt a júniusi adathoz képest.

A dízelolaj júliusi átlagára Ausztriában, Horvátországban és Szerbiában meghaladta a magyar értéket, Bulgáriában viszont több mint 15%-kal kisebb volt annál. Az előző havi adathoz képest a régió összes országában nőtt a dízel átlagára, Horvátországban volt tapasztalható a legnagyobb mértékű, 27 forintos növekedés.

