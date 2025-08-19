A Porsche 911 nem pusztán autó, hanem igazi legenda, olyanok is csodálják, rajonganak érte, akik sosem ültek a német sportkocsi egyik változatában sem.

Minden részletet persze sem a stuttgarti modell bolondjai, de még tulajdonosai sem ismernek, minden bizonnyal ezek közé tartozik az is, hogy a 911 aktuális, nyolcadik generációjában mikrofonokat építenek az első kerékdobba. Elmondjuk, miért!

A jelenleg is forgalmazott, 2019-ben piacra dobott 992-es szériában jelent meg az ún. Wet Mode, azaz a vizes-esős útviszonyokhoz alkalmazkodó üzemmód. Bár jó esetben maga a vezető is láthatja, hogy ilyen körülmények vannak, az üzemmód bekapcsolását maga az autó ajánlja fel, méghozzá épp az említett mikrofonok adata alapján, azok ugyanis a felcsapódó víz, és csakis a víz hangját fülelik – a mérnökök figyeltek arra, hogy a homokot, az apró kavicsokat figyelmen kívül hagyja a rendszer.

Ha a szenzorok szerint túl vizes az útfelület, jön a figyelmeztetés, a vezető pedig egy gombnyomással aktiválhatja is a Wet Mode-ot, mely aztán számos módon csökkenti a kockázatokat.

A váltó korai váltásokkal alacsonyan tartja a fordulatszámot, a gázadásra visszafogottabban reagál a motor. A megcsúszás-szabályozó, a blokkolásgátló és a kanyarfék is érzékenyebb fokozatba kapcsol, az összkerékhajtású kiviteleknél az erő az első tengelyre helyeződik át, megakadályozandó túlkormányzást és a far kitörését, arról pedig, hogy a kerek a lehető legjobban, legnagyobb felületen tapadjanak az úthoz, az aktív aerodinamika gondoskodik, az első légterelők és a hátsó spoiler is a lehető legnagyobb leszorítóerőt biztosítja.