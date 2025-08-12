A brit Lanzante nemrég állt elő különleges Porsche-restomod szériájával, melynek keretében a legendás sportkocsi 1980-as évekbeli darabjait modernizálták, ugyanakkor látták el szintén abból a korból származó valódi Forma-1-es motorokkal.

A 930-as 911-eseket „kikönnyítették”, a tetőtől a lökhárítókig mindent szénszálas elemekre cseréltek, új Recaro üléseket szereltek be. A nagy durranás persze a hajtás: az autókba eredeti, az F1-ben használt erőforrásokat építettek be.

A McLaren 1983 és ’87 között a résztulajdonos technológiai cég, a TAG után keresztelt, de valójában a Porsche által gyártott motorokkal versenyzett, 11 ilyet újítanak fel a Lanzanténél, hogy a 911-esekbe szereljék őket. A 1,5 literes, 510 lóerős turbós V6-ost a Cosworth segítségével korszerűsítették és tették közúti használatra alkalmassá, hozzá pedig a kilencvenes évek közepén, utolsó léghűtésesként készült 993-as szériából származó kézi váltót párosítottak.

Ahogy már írtuk, a 325 km/órás végsebességre képes autókból összesen 11 példány készül, ezek közül árverezik el a héten az egyiket a kaliforniai Montereyben.

Ezen példány donorautója annak idején az Egyesült Államokban került piacra, onnan került vissza az Egyesült Királyságba idén tavasszal, hogy a Lanzante kezelésbe vegye. Az autóba a négyszeres F1-világbajnok Alain Prost által az 1986-os Német, valamint az 1987-es Magyar és Japán Nagydíjon használt motorja került – a harmadik versenyen az erőforrás egészen a dobogó 3. fokáig repítette a francia legendát.

Kattints a képre, galéria nyílik!

17 fotó

Természetesen nemcsak a motor extra, hanem a csomagolás is: a sorozatból ez az egyetlen Mintgrün, azaz mentazöld darab, a mutatós színt fekete dekorokkal és fekete-kockás beltérrel párosították.

Az elkészülte óta mindössze 311 mérföldet, azaz 500 km-t futott autó leütési árát előzetesen 1,8-2,2 millió dollárra (613-750 millió Ft) becsüli a RM Sotheby’s.