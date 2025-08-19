Akár 40 százalékos kedvezménnyel kínálja autóit a Tesla Nagy-Britanniában, igaz, nem a végfelhasználóknak, mint azt néhány újság sugallta, hanem lízingpartnereinek. Hogy ők tovább adják-e ezeket a kedvezményeket ügyfeleiknek, az már egy teljesen más kérdés.

10 fotó

A márka elmúlt években mutatott szárnyalása után hirtelen és váratlan volt a visszaesés egyes piacokon. A brit forgalmazó nem is tudott felkészülni a kereslet megcsappanására, a hírek szerint már tárolni sem tudja hol az eladatlan autókat, ezért is kényszerültek a radikális lépésre.

Miközben az egész brit újautó-piac gyengüléssel küzd, az amerikai villanyautó-márka teljesítménye drámai mértékben zuhant. Az általános 5% körüli visszaesés mellett a Tesla eladásai 60% körül csökkentek, írja a Reuters iparági statisztikákra hivatkozva. Az adatok azonban nem koherensek, az előbbi az év első hét hónapjára, az utóbbi viszont csak júliusra vonatkozik; hitelesen összehasonlítható adatok jelenleg nem állnak rendelkezésünkre.

Magyarországon, ha nem is ilyen mértékben, de szintén jelentős a Tesla iránti érdeklődés mérséklődése. Január és július között 1200 autót adtak el, ami 10,7 százalékkal kevesebb, mint a tavalyi év azonos időszakában. Akkor viszont egyetlen év alatt csaknem megduplázta (+72%) eladásait a márka, így darabszámban még mindig erősen állnak, de a lendület megtorpant, derül ki a DataHouse adataiból.

Az eladásokat szinte kizárólag két típus: a Model Y (808 db) és a Model 3 (383 db) viszi a vállán. Ezek a típusok a maguk kategóriájában (középkategóriás szabadidőjármű, illetve nagyautó) egyaránt a harmadik helyen állnak az eladási rangsorban – más kérdés, hogy a Model Y tavaly magasan vezette a D-SUV szegmens értékesítési listáját.

Félhet a Tesla: Magyarországon a BYD (1005 eladott autó 2025 első hét havában) kezd feljönni a nyakára. A kínai márka legnépszerűbb típusa, a Seal U közvetlen vetélytársa a Model Y-nak