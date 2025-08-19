Állítólag a Corvette jövőjét vetíti előre a CX és a CX.R, két rokon sportautó-tanulmány. Míg az előbbi közúti és versenypálya-használatra készül(ne, ha készülne), az utóbbit kifejezetten versenyautónak tervezték. Hamarosan – elvileg még augusztus vége előtt – mindkettővel találkozhatunk, akár az otthonunkban: a páros ugyanis elérhető lesz a népszerű PlayStation-játékban. Sőt, kizárólag ott lesznek elérhetők – ez meg is magyarázza, miért nem szennyezi a környezetet a hibrid.

14 fotó

Corvette CX Concept

Vezess hétköznap, versenyezz a hétvégén: évtizedeken át ez volt a sportautók szlogenje – és ezt hozná vissza a Corvette CX tanulmány is.

Az alapvető Corvette-stílusjegyek megvannak – az előre és lefelé lendülő orr, a vízszintesen osztott karosszéria, és a tagolt hátsó lámpatestek. Ezzel együtt a CX semmire nem emlékeztet a Corvette múltjából, és akkor még meg sem próbáltunk beszállni.

Ehhez ugyanis a teljes üvegkupola előre és felfelé billen – a Corvette tervezőgárdája már korábban utalt arra, hogy nem elégedett a hagyományos tetőszerkezetekkel, és most egy még radikálisabb megoldást javasolnak.

A fent hivatkozott, korábbi tanulmányautón már megjelent, itt tehát csak ismétli önmagát a vákuumrendszer, amely ventilátorokkal szívja le az autót az aszfaltra, miközben a hátsó diffúzorra áramló levegő szabályozásával valós időben módosítja az aerodinamikai jellemzőket.

A futómű keresztlengőkarjai szárnyprofilú kialakítást kaptak, így azok is növelik a leszorító erőt. A CX Concept különleges, aktív fenéklemeze a karosszériát tagoló légcsatornákon keresztül megszemlélhető.

A Corvette CX Concept hajtáslánca pár évvel ezelőtt felért volna egy istenkáromlással, ám mostanra lépésről lépésre hozzászoktatták a közönséget az olyan tébolyult ötletekhez, mint az összkerékhajtás vagy a villanymotorok. Utóbbiakból itt kerekenként dolgozik egy, a kombinált csúcsteljesítmény meghaladja a 2000 lóerőt.

Corvette CX.R Vision Gran Turismo

A CX tanulmányból megismert karosszéria, kiegészítve egy gigantikus hátsó légterelő szárnnyal, no meg némi ültetés: első pillantásra csak ennyiben tér el közúti (tényleg?!) névrokonától a CX.R. Valójában azonban a hajtáslánc is teljesen egyedi: négy helyett csak három villanymotort kap, van viszont egy benzinmotorja is, amit megújuló forrásból készülő, szintetikus üzemanyaggal táplálnak, ami elvileg környezetbarát, gyakorlatilag mindegy, hiszen csak a virtuális valóságban létezik az autó.

A 2,0 literes V8-as (!!!) turbómotor legnagyobb teljesítménye 900 lóerő, maximális fordulatszáma 15.000/perc. A két első kereket egy-egy villanymotor hajtja, a harmadikat a nyolcfokozatú duplakuplungos váltóba integrálták. A kombinált rendszerteljesítmény 2000 lóerő.

Vezetői környezet

A CX modellpáros cockpitje ugyanazt az innovatív koncepciót követi. A mély kagylóüléseket fixen integrálták a beltérbe, nincs középkonzol, sem műszerfal: a kezelőszervek az ökörszarv-kormányon kaptak helyet, a megjelenítendő információkat pedig a szélvédőre vetíti a rendszer.

Míg a Corvette CX virtuális örömautó, a Gordon Murray S1 ML nagyon is létezik, bár földhöz ragadtnak ezt sem neveznénk: