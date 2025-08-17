Sikeresen zárult az Építési és Közlekedési Minisztérium által indított feltételes tervezési közbeszerzési eljárás részvételi időszaka, amely a 4-es főút Debrecen és Nyíregyháza közötti szakaszának négysávosítását célozza – írta meg a Dehir.hu a Közbeszerzési Értesítőben közzétett összegzésből.

Mind az öt pályázót (a zalaegerszegi Pannonway Építő Kft. a debreceni Cívis Komplex Mérnök Kft.-vel közösen, valamint négy budapesti tervezővállalat: az UNITEF’83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt., a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt., az UTIBER Közúti Beruházó Kft. és a RODEN Mérnöki Iroda Kft.) meghívta a minisztérium az ajánlattételi szakaszba.

A későbbi nyertes készíti majd az engedélyezési és kiviteli terveket. Lázár János január végén, nyíregyházi látogatásán jelentette be, hogy megrendelik a 4-es főút négysávosításának terveit a Debrecen és Nyíregyháza közötti szakaszra.

A tenderdokumentáció szerint a feladat egy mintegy 35 kilométer hosszú, ebből 10 kilométeren meglévő, 25 kilométeren új nyomvonalon vezetett 2×2 sávos közút tervezése. A beruházás a 354-es főút – a jövőbeli Debrecen keleti elkerülő szakasz csomópontjától a 4-es főút – M3 autópálya csomópontjáig tart majd. A tervezés hat külön szintű csomópontot, azok alcsomópontjait, három kétsávos körforgalmat, valamint 19 műtárgyat tartalmaz, a 2×2 sávos külterületi elsőrendű főút előírásainak megfelelően. Emellett az összes érintett közmű kiváltása, védelme és az engedélyek beszerzése is a feladat része.

A kormány a 4-es főút Debrecen és Nyíregyháza közötti szakaszának négysávosítását nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásként tartja számon. Már 2017 végén megszületett egy együttműködési megállapodás Debrecen és Nyíregyháza közgyűlései között, amelyben többek között a 4-es főút kétszer két sávosra bővítésének közös kezdeményezését és lobbizását, valamint a két város közötti vasútvonal felújításának előmozdítását is rögzítették.

Lázár János januárban azt is bejelentette, hogy elkészültek a Debrecen és Nyíregyháza közti vasútvonal felújításának tervei, és várhatóan hamarosan kiírják a kivitelezés közbeszerzését is.

Az M1/M7 közös szakaszán is történtek fejlesztések a közelmúltban, ott egy intelligens kamerarendszert kezdtek el tesztelni. A Vezess erről szóló anyaga itt olvasható: