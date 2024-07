Talán a vártnál is jobban megviselte az idei kánikula a MÁV-ot. Hogy mennyire, jól mutatja, hogy az állami vasúttársaság azt kérte az utasaitól, hogy aki nem bírja a meleget, az inkább üljön buszra az idei nyáron. Az utasok azonban nem fogadták meg a tanácsot, a számok ugyanis azt támasztják alá, hogy kicsit sem csökkent a vasúti közlekedés iránti igény.

A hőség rendszeres késéseket, járatkimaradásokat eredményezett a MÁV vonalain, az elmúlt hetek kálváriájára péntek este, a Facebook-oldalán reagált Lázár János. „Tudom, hogy az extrém hőség okozta kihívásokkal szemben a MÁV megörökölt, de már 20 éve is ósdi infrastruktúrája és járműállománya sokszor rogyott meg az idei nyáron is. Ha nincsenek a kiváló MÁV-os kollégák, talán a padlón is marad” – írta az építési és közlekedési miniszter.

Lázár azzal folytatta a bejegyzését, hogy elnézést kért az utasoktól, egyúttal megköszönte a türelmüket, ha egyáltalán még van nekik, majd hozzátette: „A vasutas, buszos kollégáknak pedig hálás vagyok. Mindenkinek, aki ilyen körülmények között is állja a sarat, megküzd az új bérletek miatt megnövekedett utasforgalommal, a lejárt szavatosságú pálya és járműflotta okozta műszaki problémákkal, és nem utolsósorban a rendkívüli hőséggel”.

A MÁV-Volán-csoport dolgozóinak augusztusban egyszeri fizetéskiegészítéssel fogják megköszönni a helytállásukat. Ezzel párhuzamosan a következő hónapban „nagy döntések és bejelentések” várhatóak.