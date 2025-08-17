A MOL tovább bővíti vasúti jelenlétét: új helyszínnel gazdagodik a MÁV-val közös, vasúti és pályaudvari vendéglátást fejlesztő pilot program. Mostantól a Nyugati pályaudvaron Fresh Corner várja az utasokat. A Déli pályaudvari kioszk és a Kék Hullám InterCity bisztrókocsijai után ez a harmadik, közvetlenül az utasforgalomhoz kapcsolódó helyszín, ahol a töltőállomásokról ismert étel- és italkínálat érhető el a távolsági utazóknak. A MOL célja, hogy szolgáltatásait ott tegye elérhetővé, ahol az emberek a mindennapjaikat élik – városban, vidéken, munkába járáskor vagy utazás közben. A nyári időszak pedig egyértelműen az útról és az utazásról szól.

A Nyugati pályaudvari Fresh Corner kioszk szinte ugyanazt a kínálatot nyújtja, mint a töltőállomások: A közismert hot-dogjuk mellett pizza wrap, különböző menüajánlatok üdítőkkel és sörökkel, valamint a Fresh Corner kávé szerepel a választékban. Az utasok a MOL Move hűségprogram előnyeit is élvezhetik – pontgyűjtés, kedvezmények és digitális szolgáltatások formájában, ahogy azt már megszokhatták a töltőállomásokon. A kioszk minden nap reggeltől estig nyitva tart, ez az újítás a MOL-csoport SHAPE TOMORROW 2030+ stratégiájának része. Céljuk, hogy a változó fogyasztói szokásokat követve még közelebb kerüljenek ügyfeleikhez, és olyan megoldásokat kínáljanak, amelyek egyszerűbbé és élvezetesebbé teszik a mindennapokat – legyen szó tankolásról, egy kávéról vagy hosszabb vasúti utazásról.

„A MÁV is elindult azon az úton, amelyen a MOL már régóta jár, és amelynek köszönhetőn egy régi, nagy állami vállalatból ügyfélközpontú, sikeres és népszerű szolgáltatóvá tudott válni. Ez a mi célunk is. A mostani együttműködésünk nemcsak jelképezi ezt a törekvést, de a Fresh Corner minőségi szolgáltatásai révén a gyakorlatban is hozzájárul ahhoz, hogy a MÁV-csoporttal történő utazás ne csak olcsóbb, de jobb is legyen mindenki számára” – hangsúlyozta Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója.

A MOL tíz éve indította el a Fresh Corner kiskereskedelmi koncepciót, a kávézók célja, hogy az autósoknak és utazóknak minőségi pihenési és gasztronómiai élményt nyújtsanak. 2024-ben világszerte 65 millió csésze kávét és 43 millió hot-dogot értékesítettek, Magyarországon pedig több mint 10 millió kávé és 12 millió hot-dog fogyott el.