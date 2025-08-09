Nagyobb az igény és a kísérletezőkedv a magyarokban az alternatív, fenntartható üzemanyagok használatával kapcsolatban, mint amire ma ténylegesen lehetőségük van – derül ki a MOL közleményéből, amelyet az augusztus 10-i biodízel-világnap alkalmából publikáltak.

Beszámolójuk alapját egy májusban 500 fővel végzett reprezentatív kutatás adja. A válaszok alapján a magyar autóvezetők 83%-a számára fontos, hogy az autójához használt üzemanyag fenntartható forrásból származzon. Különösen igaz ez a férfiakra, illetve az 50 éven felüli autóvezetőkre.

Minden második autóvezető már ma is hajlandó lenne valamennyivel többet fizetni a bizonyíthatóan megújuló forrásból származó energiáért, ugyanakkor a legtöbben valamilyen anyagi előny miatt váltanának.

Az ellentmondást a demográfiai eltérések oldják fel: ártöbbletet jellemzően a fiatalok és a diplomások hajlandóak fizetni a zöld üzemanyagokkal együtt járó tisztább környezetért, míg az árelőnyt igénylők relatív többsége az 50 feletti korosztályból kerül ki.

A második leggyakrabban említett motiváció a környezet megvédésének szándéka, vagyis a CO₂-kibocsátás csökkentése, a levegő tisztasága, illetve az ökológiai egyensúly megőrzése. Ezeket a szempontokat elsősorban a fiatalabb (18–39 éves) válaszadók és a diplomások emelték ki a válaszaikban.

A MOL a már ma is állít elő megújuló alapanyagokból dízel-, valamint fenntartható repülőgép-üzemanyagot, illetve egyetemekkel együttműködve kutatja és fejleszti a bioüzemanyagok előállításának, illetve felhasználásának új lehetőségeit.

Jelenleg is a hazai és a regionális bioüzemanyag-piac kulcsszereplője a MOL (a hulladékból, vagyis megújuló alapanyagból előállított hidrogénezett növényi olaj a leginkább klímabarát üzemanyagok közé tartozik), és európai összevetésben is élen jár a repülőgép-bioüzemanyagok előállításában.

Korábbi a WizzAir-rel folytatott tesztek nyomán már üzemvitel-szerűen értékesít fenntartható repülőgép-üzemanyagot (Sustainable Aviation Fuel, SAF) Magyarországon Szlovákiában és Horvátországban.

A vállalatcsoporthoz tartozó Slovnaft pozsonyi üzemében az idei év eleje óta zajlik a SAF-gyártás tesztelése– a hidrogénezett növényi olajat (HVO) tartalmazó dízel előállítása mellett -, a szintén csoporttag INA rijekai finomítójában pedig az elmúlt hetekben indult meg a SAF termelése.

SAF csak klasszikus megújuló (például növényi) alapanyagból vagy hulladékból készülhet, de ugyanúgy teljesítenie kell a műszaki és a környezetvédelmi előírásokat, mint a hagyományos kerozinnak.

Nemcsak hagyományos üzemanyagokkal kísérletezik a MOL, de a hidrogénnel kapcsolatosan is fejlesztenek. Nemrég ott jártunk a cég százhalombattai finomítójában, hogy megnézzük miért is jó a Zöld Hidrogén