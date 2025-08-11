Idén nyáron elképesztő távolságot: valamivel több mint 1200 kilométert tett meg a Lucid Air elektromos szedán egy példánya. A különösen áramvonalas autó svájci és németországi utakon múlta felül bő 160 kilométerrel a korábbi rekordot.

Nos, az amerikai villanyautó gyártói nem sokáig örülhettek világelsőségüknek: a Chevrolet most jó pár száz kilométert vert rájuk, méghozzá egy, légellenállás szempontjából nem különösen előnyös típussal: a Silverado EV platós kisteherautóval.

Az 1600 kilométeres, azaz ezer mérföldes hatótávolság eléréséhez a Chevrolet saját mérnökei dolgozták ki a taktikát. Az autó átalakítása ki volt zárva, de például a pótkereket kidobták, és mindig csak egy ember utazott a kocsiban. Az abroncsokat a legnagyobb megengedett értékre fújták, hajszálpontosan beállították a futóművet, az ablaktörlőket pedig legalsó állásukba süllyesztették. A platóra takarót szereltek, hogy az üregben ne keletkezhessen légörvény.

A klímaberendezést is kikapcsolták – ezt talán mondani sem volt szükséges –, és ami a legnagyobb kompromisszumot jelentette: 32-40 km/óra sebességtartományban haladtak. Ez teljesen életszerűtlen a hosszú távú utazás szempontjából, ugyanakkor ha arra gondolunk, hogyan használják legtöbbször a pick-upokat – mármint, hogy autópálya helyett városi, elővárosi környezetben –, akkor védhető ez a tempó.

Az igazsághoz persze az is hozzátartozik, hogy a Chevrolet Silverado EV alighanem az autóipar legnagyobb hajtóakkumulátorával rendelkezik: a 205 kWh kapacitásnak a nyomába sem érnek a konkurensek.

Két pontosítással még tartozunk a végére. A Chevrolet Silverado EV valójában nem is 1600, hanem 1704,6 kilométert tett meg, ami pedig a világrekordot illeti, az sajnos nem hivatalos: a kísérletet házon belül, gyári tesztpályán végezték, és a jelek szerint nem hívták meg rá a Guinness hitelesítő bíráit, így továbbra is a Lucid Air a hivatalos világcsúcstartó – más kérdés, hogy piszkálhatja a csőrüket a Chevrolet teljesítménye.

