A hetet ismét a nagykereskedelmi üzemanyagárak csökkenésével kezdjük – számol be a Holtankoljak.hu. Tovább esik a benzin és a gázolaj ára is, ezúttal azonos mértékben, bruttó 2-2 forinttal.

Az átlagárak 2025.08.11-én a 95-ös benzin esetében 585 Ft/liter, a gázolaj esetén 596 Ft/liter.

A múlt héten kétszer is csökkent az üzemanyagok ára, a mostanival együtt az átlagárak már a július eleji szintre kerülnek vissza. A folyamat mögött az olaj árának csökkenése lehet az ok.

A nyersolaj ára az elmúlt két hétben jelentősen csökkent, mind a WTI, mind a brent típus esetében. A WTI két hét alatt 66,7 USD-ről 63–64 USD-re csökkent, tehát körülbelül 3–4 USD-s változás volt megfigyelhető, azaz kb. 5–6% esést regisztrálhatunk. A hullámzás hátterében főként geopolitikai események és kereskedelmi feszültségek állnak.

A piac a csökkent keresletet és a kínálati bizonytalanságokat árazhatta be – illetve részben a kereskedelmi feszültségek okolhatók az Oroszország–USA-kapcsolatok miatt.