Az üzemanyagok ára a teljes gazdaságra óriási hatással van. Nemcsak azért mert az értékesítés nyomán az állam komoly bevételre tesz szert (egyfelől az üzemanyagokra rakodó adók, díjak oldalán, másrészt a MOL nyersolajbeszerzési és a finomítás utáni értékesítése közötti árrésből származó extraprofit adóból) , hanem mert az üzemanyagok ára az inflációra közvetlen hatást gyakorolnak.

Ezért is érdekes ránézni az MTI által készített grafikonra, hogyan alakult az elmúlt nagyjából három évben a 95-ös benzin és a gázolaj ára Magyarországon, illetve milyen volt a helyzet előtte.

Jó tudni, hogy a nem is olyan távoli múltban, azaz 2015-2021 között 3-assal kezdődő üzemanyagárak jellemezték a magyar piacot. 2021 januárjában a 95-ös benzin egy literje átlagosan 370, a gázolaj ára 393 forint volt.

Magyarországon 2021 őszén fixálták az üzemanyagok árát 480 forintban, ami gyorsan ellátási zavarokhoz és emiatt vásárlási korlátozáshoz vezetett. 2022. május végétől már csak a magyar rendszámú autók tankolhattak hatósági áron, később pedig már csak a magánszemélyek.

Az ársapka kivezetését követően a hatósági árakat megelőző időszakhoz képest 60-70 százalékkal drágábban lehetett tankolni a magyar kutakon. Jelenleg hatszáz forint környékén mozognak az árak, amellyel a környező országokkal összevetve a középmezőnybe tartozik hazánk.

Ma, azaz szombaton árcsökkenés volt a hazai kutakon, a benzin és a gázolaj ára is változott: