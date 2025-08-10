Itthon is valós probléma, amikor az autópályán 100-110 km/órával valaki beragad a belső sávba és nem hajlandó kisorolni onnan. Legalább olyan veszély ez a magatartás, mint a gyorshajtás és nem országspecifikus, úgy tűnik ez a világ egy tőlünk távol eső szegletében is probléma.

Egy új törvény értelmében Louisiana államban (USA) komoly büntetést vonhat maga után, ha valaki a megengedett sebességnél mindössze 1 mérfölddel (kb. 1,6 km/órával) is lassabban halad a bal oldali sávban.

Az első szabálysértésért 150 dolláros bírság jár, a másodikért 250 dollár. Akit 12 hónapon belül háromszor vagy többször rajtakapnak, 350 dolláros bírságra vagy akár 30 nap börtönre is számíthat.

A törvény célja a forgalom akadályozásának megszüntetése és a biztonság javítása, mivel az indokolatlanul lassú haladás gyakran veszélyes előzési manőverekre kényszeríti a többi autóst.

A jogszabályt Jay Luneau szenátor terjesztette be, aki szerint „mindannyian hetente találkozunk ezzel a jelenséggel”. Ugyanakkor vannak ellenzői is: Mike Bayham képviselő úgy véli, nincs szükség újabb indokra, hogy a rendőrök megállítsák az autósokat és büntessenek.

Az új szabálycsomag más területeken is szigorít

A biztosítás nélküli autósokra akár 100 ezer dollárig terjedő (34 millió forint) kártérítési összeg is kiróható, még akkor is, ha nem ők okozták a balesetet.

Cserbenhagyásos gázolás esetén kötelező börtönbüntetés.

Az autók ablakfóliázásánál a fényáteresztési határ 40%-ról 25%-ra csökken.

Tilos kézben tartott mobiltelefont használni vezetés közben, csak kihangosítóval engedélyezett a telefonálás.

Az új törvények célja, hogy biztonságosabbá tegyék a közlekedést és csökkentsék a baleseteket – bár nem mindenki biztos benne, hogy a szigorítások valóban elérik a kívánt hatást.

Szerinted Magyarországon is keményebb szankcióra lenne szükség a belső sávban lassan haladóknak? Igen 100% (1) Nem 0% ()

Magyarországon van lehetőség a szándékosan lassú, másokat feltartó autós büntetésére. Aki a belső sávban felejti magát, az a forgalom indokolatlan feltartása címén büntethető. Erre a KRESZ alábbi paragrafusa miatt van lehetőség:

25. § (5) Nem szabad a járművel indokolatlanul olyan lassan haladni, hogy az a forgalmat akadályozza.

Talán részletezni sem kell, hogy ez mennyire szabadon értelmezhető megfogalmazás. Ha mégis úgy látják a rendőrök, hogy szabálytalanul halad az autós, akkor szabálysértési eljárás vagy helyszíni bírság keretén belül járnak el a vétkessel szemben.