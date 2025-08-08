6 pole-pozíció, 4 futamgyőzelem, további 17 dobogós helyezés – Lewis Hamilton szintjéig ugyan még sokat kell dolgozni, de így is napjaink egyik legjobb, legerősebb Forma-1-es versenyzője, a következő évek meghatározó szereplője a mercedeses George Russell. Miután a múlt hétvégéi 40. Magyar Nagydíjon is a dobogóra állhatott, a 27 éves angol újra feltűnt Magyarországon: a nyári szünetben időt szakított a kecskeméti Mercedes-Benz Gyár meglátogatására.

Russell helikopterrel érkezett, majd egy gyors üzemlátogatást követően Wéber Gábor szakkommentátorral egy igazán informatív beszélgetést folytatott az F1 világáról, mely során a közönség igazi kulisszatitkokat ismerhetett meg. A kérdés-válasz szekció után a résztvevőknek lehetősége volt egy-egy aláírást vagy a pilótával közös képet is begyűjteni.

Bács-Kiskun megyeszékhelyén 2012 tavaszán indult a gépkocsik gyártása, az üzemben 2024 októberében már a kétmilliomodik autót gyártották le. Jelenleg a CLA Coupé és Shooting Brake modellek, valamint a Mercedes-Benz EQB-k készülnek Kecskeméten. A gyár a közelmúltban végrehajtott fejlesztésekkel szeretné megduplázni termelési kapacitását, évi 400 ezer darab gépkocsi is készülhet majd.

Ami Russellt illeti, a versenyző szerződése idén jár le a Mercedes-AMG Petronas-csapatnál, de ahogy a főnök, Toto Wolff a napokban elmondta, már megvan a megegyezés, így napok kérdése lehet a hosszabbítás bejelentése.