George Russell 2023-ban az idei évig hosszabbított a Mercedesszel, ahogy elsőre a csapat újonca, az olasz Kimi Antonelli is csak az idei szezonra kapott szerződést.

Kora nyárig úgy tűnt, csak formaság lesz a két versenyző újabb lekötése, ám júliusban Russell bedobta, hogy a csapatfőnök, Toto Wolff újra tárgyal Max Verstappennel – aki az akkori állás szerint a szerződésében található, eredményekre vonatkozó kitételeknek köszönhetően potenciálisan elhagyhatta volna a Red Bullt, a beszélgetéseket az osztrák sem tagadta, azt mondta, munkaköri kötelessége, hogy másokkal is egyeztessen.

A Magyar Nagydíjat megelőző napokban aztán a Red Bull motorsportfőnöke, Helmut Marko, majd maga Verstappen is megerősítette, hogy a négyszeres bajnok 2026-ra is marad a helyén, ami tulajdonképpen a Mercedesnél is eldöntötte a kérdést. Wolff mostanra informálisan be is jelentette a jelenlegi páros megtartását.

„Igen” – mondta az olasz Gazzetta dello Sport kérdésére, hogy megegyeztek-e. „Mindig is azt mondtam, hogy elégedett vagyok a csapattak, George-dzsal és Kimivel, de Max jövője bizonytalannál vált, ezért vele is tárgyaltunk.”

„De mindig is egyenes voltam George-dzsal, mondtam neki, hogy 90%, hogy maradhat velünk, csak Verstappennel is beszélnem kell. Mostanra világos a helyzet, minden visszatérhet a normális kerékvágásba” – folytatta.

Ugyan a hamarosan 19. születésnapját ünneplő Antonelli az eredményeket tekintve inkább visszafelé haladt az idény során, Wolff rendíthetetlenül bízik a saját nevelésű ígéretben:

„Óriási tehetség, de még nagyon fiatal. Az autónk nem kiszámítható, ez is megnehezíti a dolgát. De az ilyen nehézségek legyőzése is hozzátartozik ahhoz, hogy valakiből végül bajnok legyen” – mondta Antonelliről.

2026-ban nagy szabályváltozási csomag lép életbe a Forma-1-ben, ami az elmúlt néhány évben küszködő Mercedesnek is nagy lehetőséget jelent: „Nagyon örülök, hogy véget ér a ground effect-korszak. Örömmel látnám, hogy jövőre a Ferrari ellen küzdünk [az élen], Lewis és Charles Kimi és Georgre ellen, hihetetlen lenne!”