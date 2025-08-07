Bár a német autópályákon számos helyen nincs sebességkorlátozás, de ahol van, ott bizony traffipaxok is vannak. Vélhetően ezeket a sebességellenőrző pontokat szerette volna kijátszani egy autós, akt trükkös rendszáma buktatott le.

És most figyeljetek:

Nem elég, hogy a brit férfi Aston Martinnal közlekedett a németországi A8-as autópályán, de a rendszáma is olyan volt, mint a 007-es ügynöknek számos filmben, gombnyomásra lehetett átpörgetni a rendszámtábláját.

– számolt be róla a helyi sajtó.

Az eset vasárnap történt München irányába, Übersee közelében. Egy szolgálaton kívüli rendőr menet közben vette észre, hogy egy brit rendszámos Aston Martint hátsó rendszám hirtelen megváltozott.

A rendőr azonnal értesítette kollégáit, akik az autót az übersee-i lehajtónál megállították. A jármű átvizsgálása során kiderült, hogy a sofőr egy távirányítóval – amely a vezetőoldali ajtó közelében volt elhelyezve – képes volt a hátsó rendszámtáblát elforgatni, és egy másik rendszámot elővarázsolni. A rendszámváltó szerkezetet a rendőrség lefoglalta, és csak azután engedték tovább az autóst, hogy visszaállította a hivatalos rendszámtáblát.

A férfi ellen közokirat-hamisítás és rendszámmal való visszaélés gyanújával indult eljárás.

A James Bond-filmek világát idéző jelenet ezúttal nem kémeket, hanem inkább a hatóságokat aktivizálta – és egy brit sofőrnek most komoly következményekkel kell szembenéznie.