Mennyivel jobban tette volna, ha inkább ha lassít és megnézi az eredetileg gótikus stílusban épült, nevét építtetőjéről, Simon alországbíról kapó várat. Sajnos azonban hajtott, sőt száguldott ez az autós Simontornyán. Több, mint a megengedett legnagyobb sebesség duplájával közlekedett hétfő délután.

A Tamási Rendőrkapitányság munkatársai viszont sebesség-ellenőrzést folytattak a héten zajló fokozott rendőri jelenléttel járó akció keretében, amikor délután negyed öt előtt, az Ady Endre utcában megérkezett a Tesla.

A jármű vezetője a megengedett 50 km/óra helyett 117 km/órás sebességgel száguldozott. A sofőr a gyorshajtásra különösebb magyarázatot adni nem tudott. A rendőrök 312 ezer forintos közigazgatási bírságot szabtak ki a szabálytalankodó férfira és 8 közlekedési előéleti pontot is rögzítettek neki.

