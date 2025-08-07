A héten fokozottan ellenőrizték a gyorshatókat a 61-es főúton, két kirívó eset is történt, amiért „kedves” kis ajándékot kaptak a rendőrségtől az autósok:

Szerdán délután, röviddel öt óra előtt, Dombóvár térségében a főút 87-es kilométerszelvényénél egy autós a megengedett 90 km/óra helyett 183 km/órás sebességgel előzte meg az előtte haladót.

A megelőzött fehér autó vezetője sem tartotta be a korlátozást, a megengedett 90 km/óra helyett 162 km/óra sebességgel száguldott.

Az első 312 ezer forintos közigazgatási bírságot és 8 közlekedési előéleti büntetőpontot kapott, a második 140 ezer forintos bírsággal és 6 ponttal gazdagodott.

Magyarországon összesen 18 pontig gyűjtögethetnek a magyar járművezetők. Ha a nyilvántartott pontok száma elérte vagy meghaladta a 18-at, a nyilvántartó három napon belül értesíti az illetékes hivatalt, amely ez alapján a járművezető vezetői engedélyét határozattal, nyolc napon belül visszavonja (Ügyfélkapunkra, az értesítési tárhelyre érkezik a határozat, Ügyfélkapu hiányában postai úton). Vagyis ugrik a jogsi.

Arról, hogy kezdenek felhalmozódni a pontok, már jóval hamarabb, a 13 pontos határ átlépésekor értesítik a járművezetőt.

Az alábbi táblázatban összegyűjtöttünk minden szabálysértést, ami után előéleti pontot osztanak a hatóságok: