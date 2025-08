A 63 éves rocksztár érkezése alaposan felkavarta az állóvizet a versenypálya kulisszái mögött: a paddock és a boxutca forgatagában Axl Rose, a Guns N’ Roses énekese tűnt fel és úgy tűnik készéggel pózolt a kamerának.

Az énekes stílusosan, ám tőle megszokott lazasággal öltözött fel, ahogy azt egy rocklegendától elvárja az ember. Axl egyébként néhány hete koncertezett Budapesten zenekarával, ahol több mint három órát töltöttek a színpadon, szóval nem egy kis haknit nyomtak le.

De volt egy magyar legenda is, aki szintén megjelent a 40. Forma-1 Magyar Nagydíjon: Arató András, azaz ahogy a legtöbben ismerik „Hide the pain Harold”.

És nem mehetünk el a gyönyörű színésznő, Anya Taylor-Joy mellett sem, aki a Dűne: Harmadik rész forgatása miatt tartózkodik Magyarországon. Ő is meglátogatta az F1-eseket szombaton, méghozzá a Ferrari meghívásában. Elkísérte férje is, Malcolm McRae.

Egyébként Zendaya és Timothée Chalamet is éppen nálunk forgat (a Dűne két főszereplője), róluk egyelőre nem közöltek fotókat, de állítólag ők is kint jártak a Hungaroringen a napokban. Magyar hírességek közül állítólag feltűnt a paddockban Stohl András, Dobó Kata és Liptai Claudia is.