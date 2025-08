Magyarországon szigorú szabályok határozzák meg, ki ülhet legálisan volán mögé, és bizony vannak olyan betegségek, amelyekkel ez nem megengedett – sőt, akár a jogosítvány megszerzését vagy meghosszabbítását is megakadályozhatják. Az orvosi alkalmasság nem csupán formalitás: komoly közlekedésbiztonsági szempont, amit nem lehet félvállról venni.

Hazánkban az orvosi vizsgálat gyakorisága az életkorral nő: 50 éves kor alatt tízévente, 50 és 60 év között ötévente, 60 és 70 között háromévente, 70 év felett pedig kétévente szükséges megújítani. Ez az általános szabály, azonban ha valakinek olyan betegsége van, amely hatással lehet a vezetési képességeire, jó eséllyel gyakrabban kell orvoshoz járnia vagy akár búcsút is mondhat a jogosítványnak.

Egy cseh magazin például az alvási apnoét emeli ki mint gyakori, de sokszor alulértékelt rizikófaktort.

Ez az állapot alvás közbeni légzéskimaradást okoz, ami nappali álmossághoz, figyelemcsökkenéshez vezethet – és ez már önmagában is veszélyes lehet a volán mögött. A lakosság mintegy 4 százalékát érinti súlyos formája, míg enyhébb változata akár minden tizedik embernél is előfordulhat. Bár megfelelő kezeléssel és orvosi engedéllyel továbbra is vezethet az érintett, elengedhetetlen, hogy tisztában legyünk saját állapotukkal.

Rossz alvás

Természetesen az alvási apnoé csak egy a sok lehetséges betegség közül, amelyek veszélybe sodorhatják jogosítványunkat. Egy 1992-es egészségügyi rendelet részletesen felsorolja, mely betegségek vagy egészségügyi állapotok esetén lehet valaki alkalmatlan a gépjárművezetésre: