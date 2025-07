A debreceni rendőrség a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) munkatársaival közösen tartott összehangolt közlekedési akciót a hétvégén. Ezúttal az engedély nélkül átalakított autók voltak célkeresztben, de kiemelt figyelmet fordítottak az illegális gyorsulásokra és egyéb jogsértések kiszűrésére is – derült ki a beszámolójukból

Az ellenőrzés során biztonsági öv használatának elmulasztása miatt kettő, gyorshajtás miatt öt alkalommal, míg egyéb szabálysértések miatt hat esetben kellett intézkedni, három autót pedig soron kívüli műszaki vizsgára rendeltek be. És ahogy az alábbi videón is jól látható, hangnyomás mérést is alkalmaztak az átalakított autóknál a rendőrök.

a videó a hirdetés után indul

Nem tudod ki a címben említett Dominic Toretto? Segítünk!

Dominic Toretto a Halálos iramban filmsorozat főhőse, kemény utcai versenyzőből lett családcentrikus vezéregyéniség. Egy piti autós bűnbanda vezetőjeként kezdte, de később nemzetközi világmegmentő lett, miközben mindennél fontosabb számára a „család”. Dominic Toretto szerepét Vin Diesel játssza a Halálos iramban filmsorozatban. Diesel a kezdetektől, vagyis a 2001-es első résztől alakítja a karaktert, a franchise egyik fő arca és producere is egyben.