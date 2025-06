Kiszivargott néhány kép a Mercedes-AMG új sportautójaról, amely színe utalás lehet az 1969-es C 111 koncepcióra. Formája azonban sokkal modernebb építkezik a 2022-es Vision AMG és a 2023-as Vision One-Eleven tanulmányokból.

A közvetlenül a talaj fölött húzódó hatalmas, ovális hűtőmaszk függőleges bordái segítenek AMG-ként azonosítani, ezen túl azonban nem sok márkaazonos részlettel lehet találkozni a AMG GT négyajtós elektromos tanulmányautóján – ha nem lenne ott az orrán a hatalmas embléma, bajosan azonosítanánk be a forrását.

Pedig ha alaposan megnézzük, könnyű felismerni benne a 2022-es Vision AMG koncepciót (ez a szürke autó), még az áramvonalas keréktárcsa-burkolatok is közösek. Igaz, az autó fara egészen más kialakítást kapott, ez azonban leginkább annak tudható be, hogy a tervezők ezúttal elvetették a longtail kialakítást – azaz az áramlástani szempontból ideális, elnyújtott far helyett rövid, sportos véget szabtak a tanulmánynak. Ha Ferrarin vagy Lotuson látnánk ezt a lezárást, nem lepődnénk meg, az AMG-től azonban szokatlan ez a kialakítás.

A zömök orr-részbe mélyített légterelő csatornák önmagukban nem zárják ki belső égésű motor jelenlétét, mert magasra felhúzták a lemezeket, hátul viszont nincs kipufogó – ez, valamint a műszeregységen megjelenő járműgrafika kétséget kizáróan elektromosként azonosítja a konstrukciót

A vezetői környezet kimondottan verseny-orientált, a biztonsági öv többpontos, az ajtón narancssárga szövetcsík a behúzó. Az ökörszarv-kormány csak töredék fordulatokat támogat, alsó íve felett motorsport kötődésű kezelőszerveket látunk – hasonló megoldás szerepelt az AMG One hipersportautóban egyébként.

Amit nem tudunk: hogy hívják (állitólag AMG GT XX), mikor érkezik, mekkora lesz a teljesítménye, és mennyibe kerül – magyarul egyelőre semmi érdemi információ nem áll rendelkezésre az autóról. Ez azonban hamarosan változhat, és amint tudjuk, megosztjuk veletek!

Képeinken a 2022-es Vision AMG tanulmányautó látható