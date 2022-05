Elektromos sportautókat fejleszt az AMG

Első plug-in hibrid modelljének bemutatása után máris bepillantást enged a fejlesztések következő fázisába az AMG: a tisztán elektromos sportmodelleket megelőlegező Vision AMG arányaiban, aerodinamikai jellemzőiben és formai részleteiben egyaránt egy másik világ szülöttének tűnik.

Olyan nagyon persze még sincs messze a valóságtól az autó, hiszen az alkotók nem csak jól ismerték a Mercedes-Benz áramlástani tanulmányát, a Vision EQXX koncepciójárművet, de abból is indultak ki, épp csak jóval messzebb merészkedtek a részletekkel.

A leglátványosabb ezek közül az ablakok hiánya – pontosabban ott vannak az üvegfelületek, csak lefestették őket. Ez persze nem jelent mást, mint hogy egyelőre csak formatanulmányról van szó, nem egy sorozatgyártású modell koncepcionális előkészítéséről. A hosszú tengelytáv, a messze előrenyúló, erősen döntött A oszlopok, az aerodinamikai szempontból optimalizált far mellett a lámpatestek ragadják meg a szemlélő figyelmét.

A háromágú csillagot formáló, LED-csíkokból álló fényszórók jól demonstrálják, hogy a modern világítástechnikával jóformán bármit meg lehet valósítani. A jellegzetes AMG-hűtőmaszk maga is fényforrásként szolgál, hiszen eredeti funkciójára – a hűtőlevegő bevezetésére – immár nincs szükség. A fölötte húzódó fénycsík (ugyanilyet hátul is találunk) a két tripla fénnyel összehangolva világít, és különböző fényanimációkkal is képesek szórakoztatni, illetve tájékoztatni a nézőt. Hátul is izgalmasak a lámpatestek: mintha rakétahajtóművek állnának ki az autó farából.

Műszaki adatokkal egyelőre nem szolgált az AMG.