A hétvégi Le Mans-i 24 órás versenyen tartotta legújabb egyedi kivitelű típusának világpremierjét a Ferrari. Azért itt, mert a márka 2023-ban és 2024-ben (és ma már tudjuk, hogy 2025-ben is) megnyerte az ikonikus futamot, és ha már hosszú távú világbajnokság (WEC), a Piloti Ferrari különkiadás színvilágában az immár háromszoros győztes 499P versenyautó sárgája is megjelenik. Az alapszín Scuderia-piros, Tour de France kék, Daytona-fekete vagy Nürburgring-ezüst lehet – már a nevek is sportkötődésről árulkodnak.

A kettős színvilág mellett kézzel festett WEC-logó, az olasz trikolor, valamint a vevő által szabadon megválasztható rajzszám díszíti a karosszériát. A világpremieren bemutatott autón az 53-as rajtszám szerepelt – annak a Ferrari versenyautónak volt ez a rajzszáma, amivel Alessandro Pier Guidi, James Calado és Antonio Giovinazzi 2023-ban megnyerték a Le Mans-i futamot.

Az utastérben fekete Alcantarával burkolt versenyüléseket találunk; ezek megjelenését a Ferrari hivatalos versenyoveralljaiban is alkalmazott, tűzálló anyagból készült betétek teszik izgalmasabbá. A rajtszám a beltéri szénszálas felületeken is feltűnik, a lábteret kárpit helyett fémlemez borítja, hiszen motorsport. Karbon azonosító plakett és szénszálas küszöbbetét is jár az autóhoz, és természetesen minden részlet az egyéni igényekre szabható.

Ennyit tud a Piloti Ferrari különkiadás; műszaki szempontból egy teljesen szériakivitelű 296 Specialéról van szó. Ez a 296 GTB továbbfejlesztett változata, 880 lóerős plug-in hibrid erőforrással, F1-ből eredeztetett alkatrészekkel, tömegcsökkentéssel, módosított programozású nyolcfokozatú duplakuplungos váltóval. A 296 Speciale aerodinamikai elemei 20%-kal nagyobb leszorítóerőt fejlesztenek, mint amire a 296 GTB képes, a futómű precízebb, érzékenyebb, a hajtáslánc vezérlését a rövid, nagy intenzitású teljesítménykifejtésre optimalizálták.

A Le Mans-győztes Ferrari 499P szintén V6-os hibrid hajtásláncot alkalmaz, de nem plug-in, a rendszerteljesítmény pedig az előírások szerint legfeljebb 680 lóerő lehet. Az elektromos komponens beindulásával összkerékhajtású az autó, erre 190 km/óra felett kerül sor.