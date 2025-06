Teljesen szériaállapotú hidrogén tüzelőanyagcellával felszerelt CR-V szabadidőjárművel fog nekivágni az ikonikus Pikes Peak Hill Climb versenynek a Honda.

6 fotó

Ezzel ismét megerősíti a tüzelőanyagcellás technológia melletti elkötelezettségét a Honda, amely a globális autóipar egyik vezető szakértőjének számít ebben a témában a Toyota és a Hyundai mellett. A cég több mint harminc éve kutatja az FCEV technológiát, a Honda FCX 2002-ben az első hidrogén tüzelőanyagcellás autó volt a világon, amely típusbizonyítványt kapott, aztán 2008-ban jött az FCX Clarity, amely 2016-ban új generációs fuel cell technológiával fejlődött tovább; 2024 óta pedig a CR-V szabadidőjárműből létezik olyan variáns, amibe hidrogént tankolhatunk, ha találunk arra alkalmas töltőállomást.

A Pikes Peak International Hill Climb versenyre idén június 22-én kerül sor, a 156 kanyarral tagolt szerpentin összesen 19,98 kilométer hosszú, ezalatt összesen 2862 métert emelkedik, ami a ritkuló levegő miatt komoly megpróbáltatást jelent a belső égésű motorral szerelt járműveknek, ám nem befolyásolja az elektromos járművek teljesítményét. Érdekes lesz látni, hogy mi történik az FCEV Hondával, hiszen bár a hidrogén tüzelőanyagcella elektromos áramot állít elő, és a hajtást villanymotor végzi, a cella működése során a légköri oxigén lép kölcsönhatásra a fedélzeti tartály(ok)ban tárolt hidrogénnel – elvileg tehát menet közben csökkennie kellene a rendszer hatásfokának.

A Honda CR-V e:FCEV egyébként egy 17,7 kWh kapacitású akkumulátorral is rendelkezik, amelyet nem csak a fedélzeti tüzelőanyagcella tölt energiával, hanem hálózatról is tölthető, ami szintén újdonság az FCEV-műfajban.

Miközben a hidrogénes Honda hajtáslánca szériakivitelű, az autó többi fődarabja nem az. A futóművet 10 mm-rel leültették, a fékekbe versenybetéteket szereltek, a keréktárcsák és az abroncsok szintén motorsport-eredetűek. A pilóta kagylóülésben foglal helyet, az autó többpontos bukókeretet kapott.

Habár hidrogén üzemű járművek még soha senki nem versenyzett a Pikes Peaken, a Honda több kategóriagyőzelmet is elért már itt akkumulátoros elektromos típusaival: 1994-ben egy átépített Civic kombival indultak, 1999-ben egy Honda EV Plus – a cég kísérleti elektromos törpeautója – volt a versenyautó alapja, 2014-ben pedig egy villamosított Honda Jazz tudott győzni a villanyautók kategóriájában. 2015-ben egy négy villanymotorral felszerelt, kísérleti Honda CR‑Z, majd egy évre rá egy Honda NSX alapú prototípus vágott neki a hegynek; az utóbbi 9 perc 6,1 másodperces ideje még ma is kifejezetten jónak számít, még ha messze is van a (szintén villanyautóval elért) 7 perc 57,15 másodperces, azóta soha meg sem közelített abszolút csúcstól.