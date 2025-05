Kínai autó, ami úgy néz ki, mint egy Ferrari? Valószínűsíthető, hogy a kérdés alapján a legtöbben arra asszociálnának, hogy egy sokadik házi átalakításról van szó, márpedig nem.

Nagy célokat tűzött ki a Xiaomi, amikor 2023 végén leleplezte első modelljét – nem mást, minthogy a következő 15-20 évben a világ vezető autógyártói közé emelkedjen. Összességében kasszasikernek bizonyult az SU7, függetlenül attól a vádtól, miszerint túlságosan a Porsche Taycanra hajaz. A forgalmazás első két órájában gazdára talált tízezer darab, igaz, nagy port kavart, amikor megpróbálták korlátozni a teljesítményét egy szoftverfrissítéssel, ám a közfelháborodás hatására újra elérhetővé vált az 1500 lóerős maximum.

Ha az SU7-nél felmerült, hogy egy másik modellről koppintották, az újonnan, alig pár napja bemutatott YU7-re rá lehet fogni azt is, hogy a Ferrari Purosangue kínai testvére – az elektromos szabadidőautó kiköpött mása a maranellóiak négyajtós modelljének.

A technikai részletek mélyére ásva már nem annyira nyilvánvaló a hasonlóság. Afelől viszont semmi kétség, hogy egy gigantikus batár köszön vissza a képeken: a Xiaomi YU7 4999 mm hosszú, 1996 mm széles és 1600 mm magas, mindemellett 3000 mm a tengelytávja. A Xiaominál nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy ilyen méretek mellett is optimális legyen a légellenállás; erről 10 légcsatorna és 19 légterelő gondoskodik. A több tucatnyi finomításnak köszönhetően 0,245 a légellenállási együttható, de azt ígérik, hogy az egy töltéssel megtehető távolságban is érződik ezek pozitív hatása.

A képre kattintva galéria nyílik:

30 fotó

Nem kell aggódni amiatt sem, ha túl sok a csomag: önmagában is hatalmas a 678 literes csomagtér, de a hátsó ülések lehajtásával 1758 literesre bővíthető. Ezen kívül elöl is található a 141 literes csomagtér, míg különböző tárolórekeszek formájában további 71 liter áll rendelkezésre. Ezek összeadásával akár 1970 litert is kaphatunk.

A beltér amilyen egyszerű, annyira nagyszerű. Elrendezése és tisztultsága a Tesláét idézi, a középpontjában a 16,1”-os központi érintőképernyő áll, amit további két hátsó kijelző tesz teljessé. Két úttörő utastéri innováció is színre lép a YU7 esetében, de nem a távirányító panel a nagyobb durranás, hanem az 1,1 méter széles HyperVision panorámakijelző, ami kiemelkedő felbontásával és csúcsfényerejével amellett, hogy kiküszöbölik a tükröződést és a szellemképet, közvetlen napfényben is biztosítják a tökéletes olvashatóságot.

Abból, hogy a beltér ne csak modern, de világos is legyen, az 1,7 m2-es panorámatető veszi ki a részét. Az üléseket mind elöl, mind hátul egy érintéssel, elektromosan lehet dönteni, sőt, az előbbieket 10 pontos masszázsfunkcióval látták el, ami megtalálják a kulcsfontosságú akupresszúrás pontokat is.

A 180 fokos, ultraszéles látószögű világító berendezés csak egy a sok technológiai nyalánkság közül, akárcsak az automatikusan süllyesztett kilincsek is. Ennél jóval figyelemre méltóbb az a 835 kilométeres hatótávolság, ami a YU7 kecsegtet, azonban érdemes megemlíteni, hogy az értéket nem a WLTP-, hanem a Kínában használatos CNTC-ciklus szerint adták meg.

Ez is a belépő szinten elérhető, 96,3 kWh-s akkumulátorcsomag esetében igaz, de az összkerékhajtású YU7 Pro és YU7 Max modelleknél is elboldogul egy töltéssel 760-770 kilométert a 96,3, illetve a 101,7 kWh-s akkupakk. A gyártó állítása szerint YU7 alapját egy 800 V-os szilícium-karbid nagyfeszültségű platform adja. Az akkumulátor 10-ről 80 százalékra 12 perc alatt töltődik fel, míg 620 kilométerre elegendő energiát 15 perc leforgása alatt vesz fel.

A motor miatt sem érheti szó a ház elejét, az elektromos hajtáslánc ugyanis 690 lóerős maximális teljesítményt, mellé pedig 528 Nm-es nyomatéki csúcsot ígér. Perceként akár 22 ezres fordulatra is képes, így nemigen kell meglepődni azon, hogy a böhöm méretű városi terepjáró 3,23 másodperc alatt gyorsul álló helyzetből 100-ra. A végsebessége 253 km/óra.

A Xiaomi YU7 árazását egyelőre nem hozták nyilvánosságra, Kínában is várhatóan júliusban dobják majd piacra.

Ha nem elég a sok kép és a szöveg, itt videón is megnézhető a Xiaomi újdonsága:

https://www.vezess.hu/hirek/2025/05/25/2025-xiaomi-yu7-videok/