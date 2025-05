Napjaink egyik legellentmondásosabb alkotóművészeti csoportosulása, a MSCHF (a betűszó az angol mischief – magyarul csínytevés – szóra utal) fennállásának kilenc éve során ikonikus használati tárgyakat értelmezett újra, elmosta az eredeti és a hamisítvány közötti határvonalat, és új értelmet adott az impulzus-vásárlásnak – cikkünkben sem tematikusan, sem fizikailag nincs hely, hogy ezeket részletezzük, de ide kattintva megismerheted munkásságukat.

Legújabb alkotásuk egy erősen limitált darabszámú kollekció, amelyben a Mercedes sportrészlegével, az AMG-vel működtek együtt. Az autógyártó szállította az alkatrészeket, a dizájnerek pedig lakberendezési tárgyakat készítettek belőlük.

A kollekció a Not for Automotive Use (Nem autóipari felhasználásra) címet viseli, és bár darabjai megvásárolhatók, azokat előre nem gyártják le, kizárólag megrendelésre, egyedi alapon készülnek, ami nyilvánvalóan megsokszorozza az értéküket.

Van férfiasabb a WD-40 illatú parfümnél? A MSCHF szerint nincs: