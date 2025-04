Idén márciusban 10 489 import használt személyautó kapott hazai rendszámot. Ez az érték egy hónapon belül 8 százalékos növekedést jelent, a tavaly márciusi értéket pedig 22 százalékkal haladja meg – írta a Jóautók.hu közleménye.

Az első negyedévben itthon forgalomba helyezett használt autók száma meghaladta a 30 ezret, amire utoljára csaknem három éve, 2022 második negyedévében volt példa.

A portál szerint sokat segített az euróárfolyam stabilizálódása is, amely rövid időszakokra vissza tudott térni a 400 forint alatti régióba is. Amennyiben az inflációt sikerül kordában tartani, a behozatal üteme az év további részében is a havi 10 ezres szint felett maradhat.

A behozott használt autók közötti márkasorrend a korábbi évek mintáját követte az első negyedévben: a legnépszerűbb márka a Volkswagen volt 12,5 százalékos részesedéssel, a második helyet az Opel szerezte meg 8,9 százalékkal, a Ford pedig a harmadik helyre futott be 8,8 százalékkal.

6,1 százalékkal őrzi negyedik helyét az Audi, azonban lejjebb már átrendeződött a mezőny: a Toyota a kilencedik helyről jött fel az ötödik helyre (5,7%), és az év első három hónapjában még a Hyundai (5,1%) is meg tudta előzni a sorban következő további két német prémiummárkát, a Mercedest (5,0%) és a BMW-t (4,9%).