Szupersportkocsikhoz tervezett karosszériaszélesítéseivel szerzett magának nevet a német Novitec tuningműhely, amely ezúttal a négyajtós Ferrari Purosangue modellt értelmezte újra Esteso néven.

A kerékíveket oldalanként három-három centiméterrel megtoldva, a küszöböt is átrajzolva még feszesebb, még hangsúlyosabb idomokat faragott a családi szupersportkocsira a Novitec, a 209 centiméteres szélesség már komoly koncentrációt igényel, ha átépítés miatt elhúzzák az autópályán a sávokat.

Az erőtől duzzadó kerékívek mögé Vossen keréktárcsákat kérhetnek az ügyfelek, előre 22, hátra 23 colos méretben.

A karosszériatoldatok kétféle anyagból és technológiával készülhetnek. Kérhető festetlen, lakkozott szénszálas kompozit, vagy hőre keményedő műanyagból megformált idomok, amelyeket a karosszéria színére vagy más, kontrasztos árnyalatra festenek az ügyfélnek.

Egy sor további karosszériaidom is cserélhető karbonidomokra, az új motorházfedéltől kezdve az első és hátsó légterelőkön át a tetőszárnyig, a tucatnyi apró dekorelemről nem is beszélve.

Az impozáns megjelenéshez 25 mm-rel ültetett futómű társul.

Nincs Novitec kipufogócsere nélkül, így az Esteso is megrendelhető egyedi, nemesacélból vagy Inconelből gyártott rendszerrel. Ehhez opcióként aktív vezérlésű hangszabályozó szelep is rendelhető, a lényeg azonban nem is az ércesebb hangzás, hanem, hogy a nyitottabb rendszer jóvoltából a maximális motorteljesítmény a gyári 725 helyett akár 755 lóerőre (+4%) emelhető.