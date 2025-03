Az 50 liter alatti gázolajbeszerzésekre koncentráltak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ellenőrei Békésben. Azoknak próbáltak a körme alá nézni, akiknek mezőgazdasági járművön kívül más, folyamatos használatban lévő járművük is volt.

Olyan kis értékű beszerzések váltak gyanússá, amelyek időpontja a jövedékiadó-bevallás szerint megegyezett. Azt feltételezték, hogy az adózók nem munkagépbe tankoltak, vagy az üzemanyagot nem mezőgazdasági munkához használták fel. Az is előfordult, hogy a gazdálkodási területtől eltérően nem is Békésben tankoltak.

Az online számlarendszer adatai alapján a revizorok gyanújukat bizonyítani is tudták. Több cég december végi gázolajbeszerzés után is igényelt vissza jövedéki adót, ugyanakkor a gazdálkodási naplók szerint ebben az időszakban nem is végeztek munkát.

A jövedéki adó visszaigénylésére jogosult cégeknek fokozottan érdemes figyelniük a szabályok betartására. A NAV ugyanis az ilyen típusú visszaéléseket az adatelemzés révén könnyen ki tudja szűrni.