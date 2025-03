Washington állam törvényhozása olyan javaslatot fontolgat, amely előírná a sebességkorlátozó eszköz felszerelését a gyorshajtók járműveibe – számol be róla a Commstrader.

Az 1596. számú képviselőházi törvényjavaslat, amelyet Mari Leavitt demokrata párti képviselő terjesztett be, a gyorshajtásnak tulajdonítható halálos balesetek számának csökkenését várja a megoldástól.

A javaslat támogatói szerint a javaslat megoldást kínál a vakmerő vezetési magatartás visszaszorítására. A kritikusok azonban megkérdőjelezik azt, hiszen nem tiltanák el a korábban gyorshajtást elkövető járművezetőket, azok tovább vezethetnének.

A törvényjavaslat kétirányú megközelítést javasol a sebességkorlátozó technológia bevezetésére. Először is a friss, korlátozott jogosítványt használó járművezetők számára lenne kötelező az „intelligens sebességtámogató eszköz” beszerelése a járművükbe. másrészt azoknak is, akiknek a jogosítványát versenyzés vagy „túlzott gyorshajtás” miatt felfüggesztették. Lényeges, hogy nem vennék el a jogosítványt.

Az intelligens sebességtámogató eszköz GPS-technológiát használ a jármű sebességének nyomon követésére és a kihelyezett sebességkorlátozások betartására. Bár a készülék célja a sebességkorlátozások lekövetése, a járművezetők számára havonta legfeljebb háromszor engedélyeznék a korlátozás túllépését, némi rugalmasságot biztosítva az elkerülhetetlen helyzetekben.

A törvényjavaslat támogatói hangsúlyozzák, hogy sürgősen kezelni kell a sebességgel összefüggő halálos balesetek egyre súlyosbodó problémáját Washingtonban.

Gloria Mendoza republikánus állami képviselő viszont megkérdőjelezte, hogy ez az intézkedés hogyan járul hozzá az életek megmentéséhez, ha lehetővé teszi, hogy a sebességhatárokat bizonyítottan figyelmen kívül hagyó személyek továbbra is az utakon maradjanak. A kritikusok szerint az eszköz nem kezeli megfelelően a vakmerő vezetési hajlam alapvető problémáját, és potenciálisan hamis biztonságérzetet kelthet.

Leavitt viszont azzal érvel, hogy a teljes korlátozás nem biztos, hogy megvalósítható vagy hatékony, és hogy a gyorshajtási magatartás kezelésére technológiai megoldást kínálni praktikusabb megközelítés. Arra utalva ezzel, hogy sokan jogosítvány nélkül is autóba ülnek újabb szabálysértés kockáztatva.

Európában 2024 júniusa óta minden új autót kötelező felszerelni olyan rendszerrel, amely figyelmezteti a sofőrt, ha átlépi sebességhatárokat. Nyilván ez a rendszer is képes lenne korlátozni a jármű sebességét, de egyelőre kevésbé vagy idegesítőbb hang és képjelzéssel figyelmeztet és az autó beindításakor ki is kapcsolható. Vannak persze akik ennek ellenére is száguldanak. Ők pedig sok másik honfitársunkhoz hasonlóan fizetnek: