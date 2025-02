Az észak-amerikai közlekedésbiztonsági szervezetek, az IIHS és az NHTSA statisztikái szerint az USA közútjain az elmúlt öt évben drámai mértékben nőtt a halálos balesetek aránya: jelenleg egymilliárd mérföldre (1,6 Mrd kilométer) 2,8 baleseti halál jut. Nem azonos persze az egyes típusok megoszlása ezen belül – vannak kockázatosabb és kevésbé veszélyeztetett járművek.

Kapásból azt mondanánk, a nagy teljesítményű sportautók okozzák a legtöbb halálos balesetet, és ez darabszámra vetítve talán így is van, ám ezekből az autókból viszonylag keveset adnak el, és viszonylag keveset is használják őket tulajdonosaik. A statisztikákban így is magasan szerepelnek, ám nem ezek uralják a mezőnyt, hanem – kapaszkodj meg! – az unalmas kisautók.

Az iSeeCars.com a fent említett szervezetek adatait kielemezve arra jutott, hogy bár a modern autók tele vannak biztonsági és vezetőtámogató rendszerekkel, jellemzően gyorsabban vezetünk, és sokkal több minden tereli el a figyelmünket, mint korábban.

A kisautók részben méretükből adódóan veszélyeztetettek, hiszen kisebbek a gyűrődőzónák, és kisebb a tehetetlenségük is. A szakértők szerint azonban más oka is lehet kitettségüknek: beleolvadnak a forgalomba, és egyszerűen nem veszik őket észre az emberek.

A harmadik nagy csoportot a túlméretes szabadidőjárművek alkotják, ahol elsősorban a magas tömegközéppontból adódó borulékonyság okozhat problémát.

A felmérés nem győzi hangsúlyozni, hogy ezek az autók egyébként jellemzően kiváló minősítést szereztek a törésbiztonsági vizsgálatokon, és rendelkeznek minden szükséges vezetőtámogató rendszerrel.

Ezekben az autókban halnak meg leggyakrabban az utasok (forrás: iSeeCars)