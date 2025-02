A Chevrolet Blazer SS a General Motors elektromos szabadidőautó-platformjára épülő sportmodell, amelyet 2022-es beharangozása után a következő hetekben kezd majd értékesíteni a Chevy. Mivel ez bő egyéves késést jelen a piacon, a cég most nagyon igyekszik ledolgozni a hátrányát, és néhány napon belül egymás után teszik a nagy teljesítményű villanyautó mögé a jobbnál jobb ügyfélfogó promóciókat.

Versenyautóknál is gyorsabb ez az elektromos SUV 1 /6 Fotó megosztása: 2 /6 Fotó megosztása: 3 /6 Fotó megosztása: 5 /6 Fotó megosztása: 6 /6 Egyelőre ennyit mutatott meg a Blazer EV.R NASCAR prototípusból a Chevrolet Egyelőre ennyit mutatott meg a Blazer EV.R NASCAR prototípusból a Chevrolet Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Először is kiderült, hogy az eredetileg beharangozott 415 helyett 458 kW (624 LE) a modell csúcsteljesítménye. Másodszor a brutális modellt úgy árazták be az USA-ban, hogy olcsóbb legyen a műfajban etalonnak tekintett Hyundai Ioniq 5 N-nél. Most pedig azt jelentették be, hogy a Blazer EV SS lesz a 2025-ös Daytona 500 autóverseny hivatalos biztonsági autója.

Az idén február 16-án sorban 67. alkalommal megrendezésre kerülő futamon szerepet vállaló jármű teljes egészében szériakivitelű lesz, eltekintve az egyedi fóliázástól és a karosszérián elhelyezett villogóktól.

Az álló helyzetből 96 km/órára (60 mérföld/óra) 3,4 másodperc alatt gyorsuló Blazer EV SS nemcsak gyorsan menni tud, de gyorsan is áll meg, köszönhetően az elülső Brembo fékeknek. A futómű gyárilag sportos hangolást kap, és bár ennek nincs jelentősége a versenypályán, az autót iszonyú nagy, 17,7 colos érintőképernyővel és Super Cruiser önvezető technológiával szerelik fel.

Nem csak elektromos Blazer, de semmilyen Blazer nem volt még biztonsági autó a Daytona International Speedway versenypályán, ami nem csoda, hiszen ezen a néven 1969 és 1994 között egy böhöm nagy, alvázas SUV volt, illetve 1983 és 2012 között egy jelentősen kisebb, de szintén alvázas, merev tengelyes szabadidőjárművet forgalmaztak ezen a néven. Mellesleg elektromos jármű is először lesz felvezetőautó Daytonában.

Bármilyen meglepő, nem a pace car lesz a legmenőbb Blazer EV a Daytona 500-on: itt mutatkozik ugyanis be a Blazer EV.R NASCAR prototípus. Ez annak a programnak a gyümölcse, amelyet a Nascar számos autógyártóval közösen talált ki, hogy feltérképezze, milyen jövője lehet az elektromos mobilitásnak a klasszikus versenyszériában.