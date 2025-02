Idén januárban 10 445 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami az egy évvel ezelőtti értékhez (9243) képest 13 százalékos növekedést jelent. Az elmúlt évek legaktívabb évkezdete az első negyedév további részében is folytatódhat, mivel ebben az időszakban a felszabaduló lakossági megtakarítások, illetve – kisebb részben – az újonnan bevezetett hitellehetőségek is élénkítik a keresletet a használt autók iránt.

A Jóautók.hu közleménye szerint a kiemelkedő kamatozású állampapírokból az ezekben a hónapokban esedékes kamatforduló nyomán kiáramló megtakarítások egy része az autópiacokat célozza meg. Mindez ellensúlyozni tudja a tartósan 400 forint feletti euróárfolyam visszatartó hatását is. Ezért az év első harmadában folyamatosan havi 10 ezer feletti volumen várható a használtautó-importban, ami már közelíti az utoljára a 2020-as évek kezdetekor tapasztalt aktivitást.

A behozott használt autók közötti márkasorrend több változást is mutat az előző év januárjához képest: a legnépszerűbb márka továbbra is a Volkswagen 12,7 százalékos részesedéssel, ám a második helyre az idei év elején az Opel (9,1%) futott be, megelőzve a Fordot (8,9%). Erősen kezdte az évet a negyedik Toyota (6%), amely mindhárom német presztízsmárka (Audi, Mercedes, BMW) elé került a listán.

A használtautó-import továbbra is a teljes hazai használtautó-kereskedelemnek csupán egy kis szelete. Miközben tavaly 111 ezer külföldről származó autó kapott hazai rendszámot, a belföldi átírások száma ennek több mint nyolcszorosa, 909 ezer volt.